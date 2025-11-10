Де в ЄС українці найчастіше знаходять роботу

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у своєму останньому звіті (листопад 2025 року) відзначила Польщу як країну, якій найкраще вдалося інтегрувати сотні тисяч мігрантів, переважно з України. Зокрема, Польща працевлаштовує удвічі більше українських іммігрантів, ніж Німеччина

Про це пише видання inpoland, посилаючись на звіт Організації економічного співробітництва та розвитку.

У матеріали зазначається, що лише протягом 2022 року до Польщі прибуло понад 300 000 нових мігрантів. Для порівняння, у 2013 році їх було лише 47 000, у 2016-му країна вперше перевищила позначку 100 000, а у 2021-му — 200 000. Більшу кількість мігрантів зафіксовано лише у кількох державах:

Німеччині — 1,74 млн;

США — 1,19 млн;

Іспанії — 1,09 млн;

Японії — 620 000;

Канаді — 472 000;

Італії — 378 000;

Південній Кореї — 480 000.

Польща ефективно використовує імміграційний потік для зміцнення власної економіки. Серед українців, які залишили країну після початку повномасштабного вторгнення, рівень працевлаштування в Польщі є найвищим — 78%. Для порівняння, у Німеччині працює лише 31% українських біженців, а в Іспанії — 17%, де більшість отримує соціальну допомогу.

Читайте також: Де в ЄС найвища мінімальна зарплата

Польща також входить до лідерів ОЕСР за кількістю тимчасових іноземних працівників. Водночас кількість заяв на притулок у Польщі у 2024 році подвоїлася до 14 500. Це набагато менше, ніж у Німеччині (230 000), Іспанії (164 000) чи Італії (151 000). Майже половина заяв подана українцями (6 100), ще 3 600 — білорусами.

Загалом Польща демонструє один із найвищих показників зайнятості серед усіх іноземців у Європі — 78,4% проти середнього рівня по ЄС у 67,9%. Вищі результати мають лише Ісландія, Нова Зеландія, Чехія та Угорщина. Цікаво, що іноземці в Польщі працевлаштовані навіть активніше, ніж місцеві жителі: 81,1% проти 74,6%.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Де в ЄС найпростіше отримати громадянство

Де в ЄС люди мають найкраще фінансове становище

Де в ЄС найвищі зарплати та скільки отримують українці