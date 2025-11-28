У Європі змінять норми директиви про платіжні послуги PSD2

Європейська рада та Європейський парламент досягли угоди щодо внесення змін до чинної директиви про платіжні послуги (PSD2). Представники інституцій заявляють, що оновлення має посилити боротьбу з шахрайством та підвищити прозорість у сфері платежів

Попередня політична угода передбачає створення нового регламенту про платіжні послуги, який оновлює PSD2 та має на меті запровадити комплексну систему протидії шахрайству.

Ця система покликана врахувати нові форми платіжних афер, зокрема так зване «спуфінг-шахрайство», коли зловмисники видають себе за платіжного сервіс-провайдера клієнта, щоб отримати довіру та схилити користувача до виконання фіктивних фінансових дій.

Крім того, документ передбачає, що платіжні сервіс-провайдери повинні будуть обмінюватися між собою інформацією, пов’язаною з шахрайством. Номери IBAN платіжних рахунків доведеться звіряти з відповідною назвою банківського рахунку перед здійсненням будь-якого переказу — так само, як це вже працює для миттєвих платежів у євро. Провайдери нестимуть відповідальність, якщо не виконуватимуть своїх зобов’язань щодо використання деяких превентивних заходів.

Також основні онлайн-платформи та пошукові системи зможуть рекламувати фінансові послуги споживачам у конкретній державі-члені ЄС лише за умови, що компанія, яка їх надає, має відповідне регулювання та дозвіл у цій державі.

Нове регулювання також спрямоване на підвищення прозорості комісій. Оператори банкоматів будуть юридично зобов’язані показувати користувачу всі комісії та застосовані курси валют до здійснення операції. Аналогічно, компанії, що надають торговцям інструменти для приймання карткових платежів, повинні будуть чітко інформувати про свої тарифні збори.

Читайте також: Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards

Окремо законодавці прагнуть покращити доступ до готівки, особливо в сільських регіонах, де банкомати можуть бути малодоступними. У межах нової системи роздрібні торговці зможуть видавати готівку навіть без здійснення покупки. Щоб уникнути зловживань, такі операції вимагатимуть використання чипа та PIN-коду, а розмір зняття буде обмежено сумою до €150.

Мортен Бьодсков, міністр Данії з питань бізнесу, промисловості та фінансових справ, зазначає:

«Сьогоднішня угода є важливим кроком у боротьбі з платіжним шахрайством у ЄС. Підвищуючи захист споживачів, покращуючи прозорість і підтримуючи інновації, ми створюємо більш безпечний, ефективний та зручний платіжний ландшафт для всіх європейців».

Водночас Асоціація комп’ютерної та комунікаційної індустрії Європи (ССІА Europe) розкритикувала запропонований підхід до відповідальності за шахрайство.

Менеджер з питань політики CCIA Europe Леонардо Венезіані заявив:

«Після того, як Рада поступилася небезпечному та помилковому підходу Європейського парламенту до відповідальності за шахрайство, ССІА Europe занепокоєна тим, що попередня угода щодо регулювання платіжних послуг, досягнута Радою та Парламентом сьогодні, стає на бік великих банків та телеком-компаній. Це лише полегшує шахраям можливість і надалі експлуатувати споживачів».

За його словами, ця заплутана система підриває зусилля зі спрощення регулювання та може суперечити забороні загального моніторингу, передбаченій Законом про цифрові послуги, ігноруючи численні дослідження, які попереджають, що це буде мати протилежний ефект. Замість захисту споживачів нинішній результат створює небезпечний прецедент і переносить відповідальність від тих, хто насправді найкраще спроможний запобігати шахрайству.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців

НБУ змінив порядок виконання міжбанківських платежів

НБУ планує оновити правила безготівкових переказів в Україні

За матеріалами finextra.com.