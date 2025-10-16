НБУ планує оновити правила безготівкових переказів в Україні

Нацбанк України пропонує до повторного обговорення зміни до порядку безготівкових розрахунків у національній валюті користувачів платіжних послуг

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Із 27 червня до 13 липня 2025 року Національний банк провів обговорення проєкту постанови Правління НБУ «Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг» (далі – проєкт постанови). За його результатами проєкт постанови було доопрацьовано.

Так, з урахуванням пропозицій, наданих учасниками платіжного ринку, пропонується низка новацій, що спростять здійснення переказу коштів без відкриття рахунку як для надавача послуги, так і для платника, якому вона надається.

У проєкті постанови доопрацьовано, зокрема, вимоги до реквізитів платіжної інструкції, що надається платником надавачу платіжних послуг для здійснення переказу коштів без відкриття рахунку. Так, пропонується:

1. Передбачити різні вимоги до реквізитів отримувача в платіжній інструкції залежно від способу виплати йому коштів:

для зарахування коштів на рахунок – зазначати найменування / прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) отримувача, його код та номер рахунку;

для переказу коштів за номером електронного платіжного засобу – зазначати номер електронного платіжного засобу отримувача (номер платіжної картки).

2. Для отримання коштів готівкою – зазначати найменування / прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) отримувача.

3. Спростити вимоги до заповнення реквізитів під час оплати житлово-комунальних послуг – не потрібно буде обов’язково заповнювати такі реквізити платника, як прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та ідентифікаційний код.

4. Зобов’язати надавача послуги з переказу коштів без відкриття рахунку забезпечити можливість платнику заповнювати реквізити фактичного платника (зокрема у разі сплати платежів до бюджету однією особою за іншу).

5. Надати надавачу послуги з переказу коштів без відкриття рахунку право автоматичного заповнення в платіжній інструкції таких реквізитів, як призначення платежу, найменування отримувача, його код ЄДРПОУ та номер рахунку в разі оплати платником житлово-комунальних послуг та сплати платежів до бюджету (наприклад, податків та зборів).

Ознайомитися з матеріалами для повторного обговорення можна за посиланнями:

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 26 жовтня 2025 року включно.

