НБУ планує оновити правила безготівкових переказів в Україні

16.10.2025 10:10
Микола Деркач

Нацбанк України пропонує до повторного обговорення зміни до порядку безготівкових розрахунків у національній валюті користувачів платіжних послуг

Фото: bank.gov.ua, chatgpt.com

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Із 27 червня до 13 липня 2025 року Національний банк провів обговорення проєкту постанови Правління НБУ «Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг» (далі – проєкт постанови). За його результатами проєкт постанови було доопрацьовано.

Так, з урахуванням пропозицій, наданих учасниками платіжного ринку, пропонується низка новацій, що спростять здійснення переказу коштів без відкриття рахунку як для надавача послуги, так і для платника, якому вона надається.

У проєкті постанови доопрацьовано, зокрема, вимоги до реквізитів платіжної інструкції, що надається платником надавачу платіжних послуг для здійснення переказу коштів без відкриття рахунку. Так, пропонується:

1. Передбачити різні вимоги до реквізитів отримувача в платіжній інструкції залежно від способу виплати йому коштів:

  • для зарахування коштів на рахунок – зазначати найменування / прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) отримувача, його код та номер рахунку;
  • для переказу коштів за номером електронного платіжного засобу – зазначати номер електронного платіжного засобу отримувача (номер платіжної картки).

2. Для отримання коштів готівкою – зазначати найменування / прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) отримувача.

3. Спростити вимоги до заповнення реквізитів під час оплати житлово-комунальних послуг – не потрібно буде обов’язково заповнювати такі реквізити платника, як прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та ідентифікаційний код.

4. Зобов’язати надавача послуги з переказу коштів без відкриття рахунку забезпечити можливість платнику заповнювати реквізити фактичного платника (зокрема у разі сплати платежів до бюджету однією особою за іншу).

5. Надати надавачу послуги з переказу коштів без відкриття рахунку право автоматичного заповнення в платіжній інструкції таких реквізитів, як призначення платежу, найменування отримувача, його код ЄДРПОУ та номер рахунку в разі оплати платником житлово-комунальних послуг та сплати платежів до бюджету (наприклад, податків та зборів).

Ознайомитися з матеріалами для повторного обговорення можна за посиланнями:

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 26 жовтня 2025 року включно.

