З 1 листопада запрацюють нові правила формування QR-кодів для переказів

22.10.2025 15:30
Ольга Деркач

З 1 листопада набуває чинності постанова Національного банку України (НБУ) №97, яка вводить нові правила створення, передачі та обробки структури даних і графічного зображення QR-кодів для кредитових і миттєвих переказів

Фото: chatgpt.com

Як пише LigaZakon документ встановлює єдині стандарти для всіх учасників платіжного ринку, які використовують QR-коди під час здійснення таких операцій.

Надавачі платіжних послуг повинні будуть адаптувати свої застосунки та технічну інфраструктуру до оновлених вимог. Інші учасники ринку можуть впроваджувати ці правила за власним бажанням.

Нова структура даних має містити всі обов’язкові елементи у чітко визначеній послідовності, з дотриманням вимог кодування й оптимізації обсягу даних. Сам QR-код може мати версію від 10 до 20 і рівень корекції помилок Q, M або L залежно від кількості інформації та умов сканування. У центрі коду передбачено зображення знака гривні у білому колі. Для QR-кодів форматів 002 і 003 ця графічна позначка є обов’язковою, а для формату 001 — опціональною.

Цікаве по темі: НБУ планує оновити правила безготівкових переказів в Україні

Нові правила забезпечать універсальність і зручність використання QR-кодів у платіжних сервісах. Кожен користувач платіжного застосунку матиме можливість сканувати QR-коди для здійснення переказів без введення реквізитів вручну. Згенеровані коди матимуть уніфікований дизайн із логотипом гривні в центрі, що дозволить швидко розпізнати спосіб оплати.

Крім того, у межах одного мобільного пристрою буде реалізовано функцію створення, відображення та обміну QR-кодами між різними застосунками через deeplink — це дозволить ініціювати миттєві платежі, зокрема в інтернет-комерції. Новий стандарт також дає можливість передавати через QR-код ідентифікатори торгових точок і рахунки на оплату для автоматизації бухгалтерських процесів у системах роздрібних мереж, наприклад у SAP.

Окремо передбачена можливість для торговців встановлювати заборону на редагування певних полів у QR-коді. Це дозволить захистити вказану суму платежу чи інші важливі параметри від змін під час оплати — наприклад, щоб покупець не міг змінити суму, визначену продавцем.

