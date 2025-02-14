Як бізнесу використовувати QR-коди, щоб приймати безготівкову оплату

Використовуючи QR-код, бізнес може приймати платежі на власні рахунки за меншу собівартість порівняно з платіжними картками
Як користуватися цим інструментом, розповіли у пресслужбі НБУ.
Зазначається, що цей спосіб не потребує:
- встановлення платіжного термінала;
- укладання додаткових договорів з банками (чи іншими надавачами платіжних послуг).
Водночас платники можуть бути впевненими, що їхній платіж, ініційований за допомогою QR-коду, точно потрапить «за адресою».
Адже реквізити не потрібно вводити вручну, що зменшує вірогідність помилки. Реквізити для платежу автоматично заповнюватимуться з QR-коду, відсканованого за допомогою сканера платіжного застосунку.
Наразі вже більше 75% громадян, які мають поточні рахунки, можуть сканувати QR-код, сформований за правилами НБУ, з мобільних платіжних застосунків своїх банків. І їхня кількість постійно зростає.
Крім того, для обміну реквізитами можна використовувати гіперпосилання – Deeplink.
Вони також формуються за єдиними правилами використання QR-коду, які раніше розробив Національний банк, та містять такий самий набір платіжних даних, як у QR-коді.
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Як згенерувати QR-код?
Згенерувати QR-код для оплати товарів та послуг можна:
- самостійно через сервіс генерування QR-кодів;
- через генератор QR-коду свого банку або іншого надавача платіжних послуг (якщо в них є така опція).
Зокрема, Національний банк розробив інструкцію «Як сформувати QR-код суб’єкту господарювання?», ознайомитися з нею можна на сайті НБУ.
Більше інформації про особливості використання QR-коду та його переваги для бізнесу, а також детальний перелік банків, які підтримують оплату через QR-код, сформований за правилами НБУ, можна дізнатися за посиланням.
Нагадаємо, що BankID залишався одним із найпопулярніших способів ідентифікації. За 2024 рік попит на використання системи збільшився удвічі — загальна кількість успішних ідентифікацій з використанням Системи BankID НБУ за рік становила 87,7 млн шт. Це перевищує минулорічний показник більш ніж удвічі (на 104%) або на 44,8 млн електронних ідентифікацій.
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