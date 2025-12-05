Netflix офіційно купує Warner Bros.

Сьогодні, 5 грудня 2025 року, Netflix, Inc. та Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) повідомили, що уклали остаточну угоду, за якою Netflix придбає Warner Bros., включно з її кіно- та телестудіями, HBO Max та HBO

Грошово-акційна угода оцінюється у $27,75 за акцію WBD, із загальною вартістю підприємства приблизно $82,7 млрд (вартість капіталу $72,0 млрд). Очікується, що угоду буде закрито після раніше оголошеного відокремлення підрозділу WBD Global Networks — Discovery Global — у нову публічну компанію, що тепер очікується у III кварталі 2026 року.

Це придбання об’єднує два новаторські бізнеси в індустрії розваг — поєднуючи інноваційність Netflix, його глобальний масштаб і стримінговий сервіс найвищого рівня зі сторічною спадщиною Warner Bros. у створенні історій світового класу.

До портфоліо Netflix додадуться культові франшизи, серіали та фільми Warner Bros., зокрема Теорія великого вибуху, Клан Сопрано, Гра престолів, Чарівник країни Оз та всесвіт DC. Разом із тайтлами Netflix, серед яких Венздей, Паперовий будинок, Бріджертони, Підлітковий вік та Евакуація, це має сформувати розширену пропозицію для аудиторії в усьому світі.

«Наша місія завжди полягала в тому, щоб розважати світ, — сказав Тед Сарандос, спів-CEO Netflix. — Поєднавши неймовірну бібліотеку серіалів і фільмів Warner Bros. — від позачасової класики на кшталт Касабланка та Громадянин Кейн до сучасних улюбленців на кшталт Гаррі Поттер та Друзі — з нашими тайтлами, що визначають культуру, як-от Дивні дива, Кей-поп мисливці на демонів та Гра в кальмара, ми зможемо робити це ще краще. Разом ми зможемо дати аудиторії більше того, що вона любить, і допомогти визначити наступне століття сторітелінгу».

«Це придбання покращить нашу пропозицію та пришвидшить наш бізнес на десятиліття вперед, — продовжив Ґреґ Пітерс, спів-CEO Netflix. — Warner Bros. допомагала визначати індустрію розваг понад століття та продовжує це робити завдяки винятковим креативним керівникам і виробничим можливостям. Завдяки нашому глобальному охопленню та перевіреній бізнес-моделі ми можемо познайомити ширшу аудиторію зі світами, які вони створюють, — давши нашим учасникам більше варіантів, залучивши більше шанувальників до нашого стримінгового сервісу найвищого рівня, посиливши всю індустрію розваг і створивши більше вартості для акціонерів».

За словами Девіда Заслава, президента і CEO Warner Bros. Discovery, сьогодні історичний момент: об’єднуються дві провідні компанії, що створюють історії:

«Ми об’єднуємось, щоб донести до ще більшої кількості людей розваги, які вони найбільше люблять дивитися. Понад століття Warner Bros. захоплювала аудиторію, привертала увагу світу та формувала нашу культуру. Об’єднавшись із Netflix, ми забезпечимо, щоб люди всюди продовжували насолоджуватися найрезонанснішими історіями світу протягом багатьох поколінь».

