2 компанії, які можуть досягти $5 трлн капіталізації у 2026

Компанії Nvidia та Apple виглядають двома найсильнішими кандидатами на те, щоб у 2026 році досягти ринкової капіталізації $5 трлн. Про це свідчать останні ринкові дані та прогнози аналітиків

Зараз обидві компанії очолюють світовий рейтинг за капіталізацією: Nvidia оцінюють приблизно у $4,37 трлн, а Apple йде майже поруч — близько $4,21 трлн.

Nvidia, лідер у сфері ШІ, вже тестувала позначку $5 трлн

Наприкінці жовтня 2025 року Nvidia на короткий час перевищила рівень $5 трлн під час внутрішньоденних торгів, ставши першою компанією, якій це вдалося. Сталося це на тлі буму штучного інтелекту, який продовжував підігрівати попит на її графічні процесори для дата-центрів.

За підсумками останнього звіту компанія показала різке зростання квартальної виручки: хмарні провайдери та ШІ-стартапи активно змагалися за доступ до обчислювальних потужностей. Менеджмент Nvidia також прогнозує подальше сильне зростання, адже великі технологічні компанії нарощують капітальні витрати на ШІ.

Настрої аналітиків щодо Nvidia залишаються майже одностайно позитивними. За даними з Волл-стріт, компанію наразі покривають 41 аналітик: 39 рекомендують купувати акції (Buy), один радить тримати (Hold) і один — продавати (Sell). Середня цільова ціна на 12 місяців — $258,10, що означає близько 44% потенціалу зростання відносно останньої ціни приблизно $179,59. Діапазон прогнозів — від $200 до $352.

Втім, шлях до стійкої оцінки на рівні $5 трлн не буде безризиковим. Поточна капіталізація Nvidia вже закладає дуже високі очікування щодо довгострокового попиту на ШІ, і частина спостерігачів попереджає про можливість «бульбашки», яку розганяє ШІ, в окремих сегментах ринку.

Apple — потужна машина кешфлоу та сервісів

Apple ще не входила до «клубу $5 трлн», однак її фундаментальні показники й надалі підтримують сценарій поступового зростання оцінки.

Виробник iPhone нещодавно відзвітував про рекордну виручку за вересневий квартал — приблизно $102,5 млрд, що на близько 8% більше, ніж рік тому. Прибуток на акцію (EPS) при цьому зростав двозначними темпами.

Найбільшим драйвером зростання Apple нині стали сервіси. Цей сегмент приносить понад $28 млрд квартальної виручки та більш як $100 млрд за фінансовий рік, чому сприяють високорентабельні продукти на кшталт iCloud, Apple Music та App Store.

Позиція Волл-стріт щодо Apple стриманіша, ніж щодо Nvidia, але загалом теж позитивна. Серед 35 аналітиків, яких відстежували протягом останніх трьох місяців, 21 рекомендує купувати (Buy), 12 — тримати (Hold), а 2 — продавати (Sell). Середня цільова ціна на 12 місяців — близько $289,49, тобто лише трохи вище за поточну ціну приблизно $284,15. Оцінки коливаються в межах від $225,00 до $345,00.

Відносно невеликий прогнозований потенціал зростання пояснюють і вже гігантським масштабом Apple, і побоюваннями, що продажі «заліза» поступово дорослішають, навіть попри швидке розширення сервісів. Щоб вийти на оцінку $5 трлн, Apple, ймовірно, потрібна комбінація подальшого зростання сервісного бізнесу, успішної інтеграції нових ШІ-функцій у свою екосистему та продовження агресивного викупу акцій, який зменшує кількість акцій в обігу.

Джерело: Finbold.