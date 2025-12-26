close-btn
Експерт попередив про можливе падіння акцій AMD

26.12.2025 10:10
Микола Деркач

На тлі тривалих побоювань щодо можливої «бульбашки» у секторі штучного інтелекту один із передових експертів попередив, що акції Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) можуть подавати ранні тривожні сигнали

Фото: unsplash.com, freepik.com

Прогноз від TradingShot, опублікований у дописі на TradingView, проводить паралелі між поточною поведінкою акцій AMD та їхньою динамікою в епоху доткомів.

Зазначається, що AMD завершила останню сесію падінням більш ніж на 4% і торгувалася на рівні $210, тоді як від початку року акція зросла на 74%.

Прогноз щодо акцій AMD

Використовуючи місячний графік із 1984 року, в аналізі вказано, що акція знову наблизилася до багаторічної трендової лінії вищих максимумів, яка історично сигналізувала про формування великих ринкових вершин.

У цьому випадку AMD нещодавно сформувала вищий максимум у межах шестирічного висхідного тренду, і аналітик розглядає це як технічну вершину поточного циклу. Подальше відхилення від цього рівня, за прогнозом, має перетворитися на ведмежу фазу, яка може простягнутися до $110.

Також в аналізі проведено паралелі між періодом доткомів і нинішнім ралі, що підживлюється AI, з акцентом на схожі симетричні бичачі та ведмежі структури руху ціни. За цією логікою поточний фрактал уже сформував вершину та переходить у корекційну фазу, потенційно підтягуючи акцію до її 100-місячної ковзної середньої (MA) — ключового довгострокового рівня підтримки.

Читайте також: Названо найпопулярніші блокчейни 2025 року

Зазначається, що під час попереднього циклу в технологічному секторі подібна корекція завершилася фінальним параболічним стрибком, який досяг піку трохи вище за розширення Фібоначчі 1,618 перед тим, як бульбашка луснула. Якщо цей патерн повториться, AI-цикл усе ще може дати сильну фазу зростання після того, як нинішня корекція завершиться.

Для довгострокових інвесторів прогноз TradingShot припускає значно вищий пік AI-бульбашки пізніше в цьому десятилітті: технічна дорожня карта вказує на потенційний рух до приблизно $435 орієнтовно до 2030 року, якщо історична симетрія збережеться.

Фундаментальні показники AMD

Загалом упродовж останніх сесій акції AMD залишаються під тиском, оскільки інвестори переглядають ставку на ШІ, навіть попри те, що фундаментальні показники компанії залишаються сильними.

Акція відійшла від нещодавніх максимумів на тлі ширшої волатильності серед напівпровідникових компаній, зумовленої побоюваннями, що очікування щодо витрат на ШІ можуть випереджати найближчі результати. Слабкість посилилася після різкого ралі наприкінці листопада.

Зазначається, що AMD виходить із сильного сезону звітності: компанія показала зростання виручки рік до року більш ніж на 30% завдяки прискоренню продажів у напрямі дата-центрів і відновленню сегмента клієнтських обчислень. Операційна маржа поліпшилася, оскільки продукти з вищою доданою вартістю для ШІ та серверів займають більшу частку в структурі виручки.

Водночас зберігаються ризики, зокрема експортні обмеження США щодо Китаю та посилення конкуренції з боку Nvidia в AI-акселераторах і Intel у CPU.

Загалом фундаментальні показники AMD залишаються міцними, однак найближча динаміка акцій залежатиме від того, чи зможе виконання планів у звітності виправдати завищені очікування на волатильному, керованому AI ринку.

