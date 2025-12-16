close-btn
Названо найпопулярніші блокчейни 2025 року

16.12.2025 15:40
Микола Деркач

Після дуже насиченого року для крипторинку нові дані CoinGecko показують, які блокчейни у 2025 році зібрали найбільше уваги та залучення. Рейтинг відображає не цінову динаміку, а рівень інтересу й активності у мережах, тому добре показує, які екосистеми зараз набирають обертів

Фото: freepik.com

Загалом дані свідчать про зміну балансу сил: високопродуктивні та орієнтовані на застосунки блокчейни збільшують свою частку уваги, тоді як Ethereum і Біткоїн зберігають фундаментальну роль у криптоекосистемі.

Solana

Solana очолює рейтинг із часткою 26,79% загальної уваги. Активність у сфері децентралізованих застосунків, мемкоїнів і високочастотної торгівлі продовжує приваблювати користувачів і розробників. Попри те що Solana залишається найпопулярнішим блокчейном другий рік поспіль, її показник знизився на 12 п. п. порівняно з 2024 роком.

Base та Ethereum

Base посідає друге місце з 13,94%, демонструючи зростання значущості layer-2 мережі Coinbase в екосистемі Ethereum. Використання optimistic rollup дозволяє зменшити комісії та затримки, зберігаючи безпеку базового рівня.

Ethereum розташувався на третьому місці з 13,43%. Хоча увага дедалі більше розподіляється між новими мережами, він залишається ключовою платформою для DeFi, ліквідності та інституційного використання.

Читайте також: Хешрейт Біткоїна різко впав на тлі зупинки в Китаї 400 тис. майнінгових машин

Sui та BNB Chain

Sui із показником 11,77% демонструє один із найкращих результатів серед нових layer-1 мереж. Проєкт активно зростає завдяки ігровим застосункам, стейблкоїнам і масштабованій архітектурі.

BNB Chain замикає п’ятірку лідерів із 9,05%, зберігаючи стабільні позиції завдяки DeFi, NFT та ігровим платформам.

Інші мережі

XRP Ledger отримав 4,68% уваги, Sonic — 2,29%, Cardano та Bittensor — близько 1,9%. TON випередив Avalanche та Біткоїн, які отримали 1,23%, 1,17% та 1,08% відповідно. Частка Біткоїна залишається відносно невеликою через концентрацію інновацій на смартконтрактних платформах.

Решта екосистем, зокрема Polygon, Arbitrum, Hedera та Linea, мають менш ніж 1% загальної уваги.

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: BlockchainКриптовалютиСвітНовиниТехнології
