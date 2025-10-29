close-btn
Visa розширює підтримку стейблкоїнів на чотирьох блокчейнах

29.10.2025 18:20
Ольга Деркач

Генеральний директор компанії Visa Раян Макінерні повідомив, що платіжний гігант додасть підтримку чотирьох нових стейблкоїнів на чотирьох різних блокчейнах

Фото: chatgpt.com

Світовий лідер у сфері платежів Visa готується запровадити підтримку чотирьох стейблкоїнів на чотирьох «унікальних блокчейнах», розширюючи власні криптосервіси.

Під час звіту за четвертий квартал і фінансовий рік Макінерні заявив, що компанія продовжить розширювати роботу зі стейблкоїнами, оскільки цей напрям демонструє стійке зростання.

«Ми додаємо підтримку чотирьох стейблкоїнів, які працюють на чотирьох різних блокчейнах, і представляють дві валюти, що ми можемо приймати та конвертувати у понад 25 традиційних фіатних валют», — зазначив він.

Макінерні не розкрив, які саме стейблкоїни та мережі підтримає Visa, однак цей крок розширить список блокчейнів і цифрових валют, з якими працює компанія.

Наразі Visa вже підтримує стейблкоїни USDC та Euro Coin (EURC) від Circle, PayPal USD (PYUSD) і Global Dollar (USDG), які працюють на блокчейнах Ethereum, Solana, Stellar та Avalanche.

За словами Макінерні, компанія спостерігає «особливий імпульс у напрямі стейблкоїнів» — із 2020 року через платформи Visa пройшли крипто- та стейблкоїн-транзакції на суму $140 млрд.

Обсяги глобальних витрат споживачів через карткові сервіси Visa, пов’язані зі стейблкоїнами, за четвертий квартал зросли у чотири рази порівняно з аналогічним періодом минулого року.

«Ми розширили кількість стейблкоїнів і блокчейнів, доступних для розрахунків, і тепер щомісячний обсяг перевищив річний показник у $2,5 млрд», — додав він.

Visa зміцнює позиції у банківських рішеннях для стейблкоїнів

За словами Макінерні, ключовим напрямом для компанії стане розширення пропозицій для банків і традиційних фінансових установ, а також розвиток інфраструктури для транскордонних платежів.

Процес стартував наприкінці вересня з пілотної програми Visa Direct, яка дала змогу банкам і фінансовим організаціям попередньо фінансувати міжнародні перекази за допомогою USDC та EURC.

Наступний етап — вдосконалення технологічного рівня рішень Visa. Це дасть змогу клієнтам і партнерам користуватися новими функціями, зокрема випуском і спалюванням стейблкоїнів.

«Ми починаємо надавати банкам можливість випускати та спалювати власні стейблкоїни через нашу платформу токенізованих активів Visa і додаємо функціональність стейблкоїнів для покращення міжнародних грошових переказів через Visa Direct», — підсумував Макінерні.

Джерело: Cointelegraph.

