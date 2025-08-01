Visa розширила підтримку стейблкоїнів для розрахунків

Екосистема стейблкоїнів продовжує розвиватися, і Visa оголосила про розширення підтримки цифрових валют та блокчейнів у своїй розрахунковій інфраструктурі

Компанія додає ще два стейблкоїни, забезпечені доларом США, — Global Dollar (USDG) та PayPal USD (PYUSD), а також інтегрує EURC від Circle, прив’язаний до євро. Крім того, до вже підтримуваних мереж Ethereum та Solana долучилися Stellar і Avalanche. Таким чином, платформа Visa тепер може здійснювати розрахунки з використанням чотирьох різних блокчейнів і чотирьох стейблкоїнів.

«Visa будує мультивалютну та мультичейнову основу, щоб задовольнити потреби наших партнерів у всьому світі. Ми віримо, що коли стейблкоїни є надійними, масштабованими та сумісними, вони можуть докорінно змінити спосіб руху грошей у світі», — сказав Рубайл Бірвадкер, глобальний керівник напрямів зростання продуктів і стратегічних партнерств у Visa.

Із додаванням EURC партнери Visa, що беруть участь у пілотному проєкті, отримали можливість проводити розрахунки як у доларових, так і в єврових стейблкоїнах. Це розширює можливості криптовалютної та фінансової інфраструктури Visa, яка сьогодні забезпечує розрахунки більш ніж у 25 фіатних валютах по всьому світу.

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Раніше цього року Visa оголосила про розширення партнерської мережі емітентів карток, пов’язаних зі стейблкоїнами. Для масштабування таких продуктів потрібна мережа, яка:

забезпечує сумісність із різними стейблкоїн-гаманцями на різних блокчейнах;

дозволяє гнучкі варіанти розрахунків, приймаючи стейблкоїни безпосередньо у зв’язку з картками, що працюють на різних блокчейнах;

відповідає зростаючому попиту з боку банків, торговців, розробниць і фінтех-компаній, допомагаючи зменшити бар’єри та підвищити швидкість транскордонних і ончейн-транзакцій.

Visa почала експерименти з такими інструментами кілька років тому й поступово розгортає їх у реальних сценаріях. Мета компанії — побудувати інтероперабельну інфраструктуру, здатну забезпечити швидкі та безпечні платежі у стейблкоїнах на глобальному рівні.

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Джерело: Visa.