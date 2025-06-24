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Visa розширила впровадження стейблкоїнів у Європі

24.06.2025 12:20
Ольга Деркач
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Компанія Visa оголосила про значний прогрес у впровадженні стейблкоїнів та розширення можливостей розрахунків ними в регіоні Центральної та Східної Європи, Близького Сходу та Африки (CEMEA), а також про стратегічне партнерство з Yellow Card, провідною фінтех-компанією Африки

Visa розширила впровадження стейблкоїнів у Європі

Visa розширила впровадження стейблкоїнів у Європі Visa Фото: pixabay.com

Ці ініціативи ще більше підкреслюють бачення Visa щодо трансформації руху грошей та створення платіжної інфраструктури наступного покоління за допомогою інноваційних технологій, йдеться в пресрелізі.

На тлі того, як платіжний ландшафт стає дедалі більш динамічним та конкурентним, стейблкоїни стають одним із найперспективніших інструментів проведення швидших та доступніших цифрових платежів.

Ґодфрі Салліван, старший віцепрезидент Visa та керівник відділу продуктів та рішень у регіоні CEMEA, зазначив: «Ми вважаємо, що у 2025 році кожна установа, яка здійснює перекази коштів, повинна мати стратегію щодо стейблкоїнів. Оскільки все більше учасників платіжної екосистеми вивчають можливості цієї потужної нової технології, Visa готова допомогти нашим партнерам пройти крізь цю трансформацію, забезпечуючи масштаби, довіру та інновації, необхідні для побудови глобальної платіжної інфраструктури наступного покоління».

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Visa розширює своє рішення для розрахунків у стейблкоїнах для окремих емітентів та еквайрів у регіоні CEMEA, що дозволить здійснювати транскордонні транзакції в доларах США за допомогою блокчейн-технології. Ця ініціатива допоможе знизити витрати на розрахунки та покращити управління ліквідністю й здатна підтримувати проведення розрахунків 365 днів на рік, включаючи вихідні та свята.

На сьогодні Visa провела розрахунки на суму понад 225 мільйонів доларів США у стейблкоїнах для клієнтів, що долучилися до проєкту.

Visa уклала партнерство з Yellow Card, провідною фінтех-компанією Африки, щоб вивчити можливості використання стейблкоїнів у країнах, де працює Yellow Card. Це допоможе оптимізувати операції та покращити управління ліквідністю.

Партнерство також передбачає тестування можливостей інтеграції з платформою Visa Direct для подальшого дослідження та розширення варіантів здійснення транскордонних платежів.

«Разом із Visa ми будуємо місток між традиційними фінансами та майбутнім руху коштів. Ми раді продовжити створювати нові інноваційні рішення, здатні трансформувати рух грошей, щоб зробити платежі ще більш безпечними, ефективними та прозорими», — зазначив Кріс Моріс, співзасновник і генеральний директор Yellow Card.

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Рубрики: VisaКриптовалютиСвітНовиниТехнології
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