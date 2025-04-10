Як впровадження цифрових оплат впливає на дохідність компаній — дослідження Visa

Сьогодні Visa (NYSE: V) оголосила результати дослідження поточного стану інфраструктури цифрових платежів та їхніх переваг для малого бізнесу в Україні «Value of Acceptance»

Дослідження підкреслює, що більшість продавців і клієнтів віддають перевагу цифровим методам оплати над традиційними готівковими операціями. Останніми роками розширення мережі прийому платежів відбувається особливо стрімко: 58% опитаних малих і середніх підприємств почали приймати цифрові платежі лише за останні два роки.

Крім того, половина підприємств, які приймають цифрові платежі, розглядає їх як ключовий інструмент майбутнього зростання та розширення бізнесу. Цю думку поділяють і ті, хто поки не відкрив для себе безготівкові розрахунки: понад 80% МСБ, які приймають лише готівку, планують встановити POS-систему в майбутньому.

«Дослідження “Value of Acceptance” надає цінну інформацію про поточний стан цифрових платежів в Україні. Тенденція до неухильного зростання цифрових платежів відкриває захопливі можливості як для компаній та споживачів, так і для розвитку економіки в цілому, – зазначила віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в Україні Тетяна Чорна. – У світі, що швидко змінюється, бізнесу важливо бути гнучким і впроваджувати інноваційні фінансові рішення. Visa прагне підтримувати українських підприємців у їхніх зусиллях адаптуватися до розвитку платіжного ландшафту. Ми пишаємося тим, що співпрацюємо з українськими МСБ, надаючи їм сучасні інструменти, ресурси та знання, необхідні для успіху в цифровій економіці».

Зростання цифрових платежів

Згідно з дослідженням, цифрові платежі, зокрема карткові, асоціюються у продавців з більшою ефективністю, допомагаючи мінімізувати помилки в оплаті, скоротити час очікування та зменшити черги. Це позитивне сприйняття підтверджується вибором найбажанішого способу оплати: 56% торговців і 53% клієнтів віддають перевагу картковим платежам. Зниження використання готівкових грошей серед клієнтів ще більше підкріплює тенденцію до переходу на цифрові розрахунки: 83% продавців, які приймають лише готівку, повідомляють, що втрачали продажі через те, що покупці не мали при собі готівки.

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Переваги прийому цифрових платежів очевидні: три чверті продавців, які вже впровадили електронні оплати, відзначають збільшення доходів і відвідуваності. Понад половина вважає, що підключення POS-системи простим, а 85% МСБ, які поки що працюють лише з готівкою, планують придбати платіжний термінал протягом наступних двох років. Підвищення обізнаності про те, як легко почати приймати цифрові платежі, може ще більше прискорити цей перехід.

Хоча продавці мають побоювання щодо шахрайства за всіма платіжними каналами, вони частіше пов’язані саме з готівковими операціями. Важливо, що 41% продавців повідомляють про зменшення страхів стосовно карткових операцій після початку прийому цифрових платежів, що доводить безпечність та ефективність цифрових платіжних методів.

Майбутні наміри щодо технологій цифрових платежів

Дослідження показує сильну зацікавленість у цифрових платіжних технологіях серед українських МСБ, причому понад половина тих, хто вже приймає цифрові платежі, і три чверті тих, хто поки що працює лише з готівкою, висловили намір інвестувати в нові платіжні технології в майбутньому.

Торговці чекають від постачальників платіжних послуг ідей та рішень у таких сферах, як програми лояльності, поради та ресурси щодо підвищення безпеки платежів, а також більш ефективні та безпечні B2B-платежі.

Продавці приділяють особливу увагу безпеці, зручності та ефективності. Серед трьох найпопулярніших додаткових послуг, якими планують скористатися як ті, хто вже приймає цифрові платежі, так і ті, хто поки що їх не впровадив протягом наступного року, – рішення, які забезпечують миттєву обробку транзакцій, більшу зручність для клієнтів та посилений захист від шахрайства.

Присутність на платформах електронної комерції

Цифрові платежі активно використовуються в електронній комерції: 93% онлайн-продавців пропонують можливість оплати онлайн, причому 60% впровадили цифрові платежі за останні два роки. Крім того, 74% продавців приймають платежі через соціальні мережі, що свідчить про гнучкість та адаптивність українського малого бізнесу, який використовує різноманітні цифрові канали.

Дослідження «Value of Acceptance» проводилося аналітичним центром 4SiGHT Research & Analytics у жовтні 2024 року в Україні методом онлайн-інтерв’ю, у яких взяли участь 302 респонденти. Вибірка включала власників і керівників магазинів, які приймають щоденні бізнес-рішення. Цільова група складалася з представників нанобізнесу, мікробізнесу і малого бізнесу.

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