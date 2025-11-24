close-btn
Revolut досяг оцінки у $75 млрд

24.11.2025 16:20
Ольга Деркач

Revolut завершив продаж частини акцій, унаслідок чого компанію оцінили у $75 млрд

Фото: pexels.com

Угодy очолили Coatue, Greenoaks, Dragoneer та Fidelity Management & Research Company за участю широкого кола інвесторів, зокрема Андрісен Хоровіц (а16z), Франклін Темплтон та Ті Роу Прайс Асошіейтс.

Продаж також включав інвестицію від NVentures, венчурного підрозділу NVIDIA, який у вересні пообіцяв інвестувати £2 млрд у розвиток і впровадження технологій штучного інтелекту у Великій Британії.

Оцінка у $75 млрд підкріплена сильними темпами зростання бізнесу та високими фінансовими показниками. У 2024 році виручка Revolut зросла на 72% — до $4 млрд, а прибуток до оподаткування збільшився на 149% — до $1,4 млрд. Кількість роздрібних клієнтів у всьому світі перевищила 65 млн, а підрозділ Revolut Business досяг $1 млрд річної виручки.

Цікаве по темі: Revolut скасував комісії за обмін стейблкоїнів

Компанія продовжує вихід на нові глобальні ринки, зокрема працює над фінальним банківським дозволом і майбутнім запуском у Мексиці, отриманням банківської ліцензії в Колумбії та майбутнім запуском в Індії.

«Цей етап відображає вражаючий прогрес, якого ми досягли за останні дванадцять місяців на шляху до нашого бачення створити перший справді глобальний банк, який обслуговуватиме 100 млн клієнтів у 100 країнах. Я дякую нашій команді за рішучість і енергію та за віру в те, що з Європи можливо побудувати глобального лідера у сфері фінансів і технологій», — сказав Нік Сторонський, CEO та співзасновник Revolut.

Нагадаємо, що Revolut отримав ліцензію на роботу з криптоактивами (Markets in Crypto Assets, MiCA) від Комісії з цінних паперів та бірж Кіпру (CySEC). Ця ліцензія дає Revolut право надавати та просувати свої послуги з криптоактивами у всіх 30 країнах Європейської економічної зони (EEA) відповідно до регулювання MiCA.

Джерело: Finextra.

Рубрики: FinTechСвітНовини
credit link image
