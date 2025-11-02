Revolut скасував комісії за обмін стейблкоїнів

Revolut скасував усі комісії за конверсію між доларом США та стейблкоїнами, дозволивши 65 мільйонам користувачів обмінювати до €500 000 щомісяця за фіксованим курсом 1:1. Рішення збігається з рекордним зростанням прибутку криптопідрозділу компанії на 298% за рік

Безкоштовний обмін між доларом і стейблкоїнами

Revolut повністю прибрав комісії та спреди під час обміну між доларом США та двома провідними стейблкоїнами — USDT і USDC. Тепер усі користувачі в світі можуть конвертувати кошти до €500 000 протягом 30 днів за точним співвідношенням 1:1.

Керівник напряму криптопродуктів Revolut Леонід Башликов оголосив про запуск функції у LinkedIn, наголосивши, що користувачі отримуватимуть рівно $1 у стейблкоїнах за кожен $1 у фіаті — і навпаки.

Сервіс підтримує перекази через шість блокчейнів, серед яких Ethereum, Solana та Tron, забезпечуючи безкомісійну взаємодію між традиційною фінансовою системою та крипторинком. Це усуває націнки, які зазвичай стягують біржі та торгові платформи.

Криптотрейдинг забезпечив зростання доходів на 298%

Підрозділ Revolut Wealth, що охоплює криптовалюти, товари, трейдинг і заощадження, у 2024 році згенерував £506 млн доходу, продемонструвавши 298% річне зростання.

Головним рушієм цього стрибка стала активізація криптоторгівлі, а також успішний запуск у травні 2024 року окремої торгової платформи Revolut X, розробленої для професійних трейдерів.

Revolut X пропонує торгівлю понад 100 токенами з фіксованими комісіями — 0% для мейкерів (тих, хто створює ліквідність) і 0,09% для тейкерів (тих, хто її забирає), незалежно від обсягу операцій. Це позиціонує платформу як прямого конкурента провідним криптобіржам.

У листопаді 2024 року платформу розширили ще на 30 європейських країн, додавши інструменти аналітики в реальному часі та інтеграцію з TradingView для користувачів у межах Європейської економічної зони.

Фінтех-компанія повідомила про рекордні результати — уперше перевищила $1 млрд річного прибутку, досягнувши £1,1 млрд чистого доходу (+149% за рік).

Загальний дохід виріс на 72% — до £3,1 млрд. При цьому доходи від підписок піднялися на 74% (до £423 млн), а кредитний портфель збільшився на 86% (до £979 млн). Revolut готується до повноцінного запуску банківських операцій у Великій Британії після отримання обмеженої банківської ліцензії в липні 2024 року.

За матеріалами finance.yahoo.com.