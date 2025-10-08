close-btn
Revolut виходить на ринок Індії

08.10.2025 21:00
Ольга Деркач

Британьский фінтех-гігант з українськими корінням Revolut повідомив, що цього року запустить власну платіжну платформу в Індії — це буде перший вихід компанії на один із найбільших у світі ринків цифрових платежів у межах глобальної експансії

Фото: revolut.com

Revolut дозволить індійським користувачам здійснювати внутрішні та міжнародні перекази через інтеграцію з системою Unified Payments Interface (UPI) та Visa. Спочатку сервіс стане доступним для 350 тисяч користувачів зі списку очікування, а згодом — для всіх охочих.

Британська фінтех-компанія, яка минулого місяця заявила про намір придбати банк у США та запустити власну кредитну картку на домашньому ринку, розглядає Індію як один із ключових напрямів глобального розвитку.

Revolut пропонуватиме в Індії передплачену картку та цифровий гаманець, розповіла генеральна директорка індійського підрозділу Парома Чаттерджі. Компанія використовуватиме ліцензію на передплачені платіжні інструменти, отриману від Резервного банку Індії раніше цього року, щоб надавати внутрішні платіжні послуги. Крім того, Revolut має ліцензію на операції з іноземною валютою.

Цікаве по темі: Revolut представив нову послугу

За словами Чаттерджі, мета компанії — залучити 20 млн клієнтів до 2030 року, орієнтуючись на «амбіційну молодь».

Представник Revolut додав, що компанія інвестувала понад 40 млн фунтів стерлінгів (приблизно $53,7 млн) у локалізацію своїх технологій відповідно до індійських правил щодо суверенітету даних — це єдиний ринок, де Revolut здійснив такі зміни.

Нагадаємо, що Revolut розглядає можливість подвійного лістингу на біржах Лондона та Нью-Йорка. Це стане знаковою подією для обох фінансових центрів. Якщо угода відбудеться, компанію можуть оцінити приблизно у $75 млрд. Такий крок зробить Revolut однією з найдорожчих компаній на Лондонській фондовій біржі.

Джерело: Reuters.

