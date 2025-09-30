close-btn
Revolut планує подвійне IPO у Лондоні та Нью-Йорку

30.09.2025 15:30
Ольга Деркач

Британський фінтех-гігант з українським корінням Revolut розглядає можливість подвійного лістингу на біржах Лондона та Нью-Йорка. Це стане знаковою подією для обох фінансових центрів

Фото: pexels.com

Якщо угода відбудеться, компанію можуть оцінити приблизно у $75 млрд. Такий крок зробить Revolut однією з найдорожчих компаній на Лондонській фондовій біржі.

Обговорення подвійного лістингу вже активно ведеться у фінансових колах. Якщо Revolut здійснить цей план, він стане першою компанією, яка одночасно потрапить до індексу FTSE 100 у Лондоні та проведе лістинг у Нью-Йорку.

З ринковою капіталізацією на рівні £55 млрд компанія увійде до п’ятнадцяти найбільших публічних компаній Великої Британії.

Revolut заснував Микола Сторонський. Від сервісу передплачених карток для подорожей компанія перетворилася на найбільш цінний приватний фінтех у Європі, який пропонує криптоторгівлю, бронювання готелів, бізнес-рахунки та інші послуги. Зараз Revolut обслуговує 65 млн користувачів по всьому світу, з них 12 млн — у Великій Британії.

Попри критику лондонського ринку, зокрема 0,5% податку на торгівлю акціями, Сторонський останнім часом демонструє готовність до співпраці, особливо після регуляторних змін. Тепер компанії такого масштабу можуть потрапити до FTSE 100 усього за п’ять днів, що спрощує залучення фондів.

Цікаве по темі: Revolut представив нову послугу

Під час відкриття нової штаб-квартири Revolut у Canary Wharf Сторонський назвав Велику Британію «рідною країною». Канцлерка Рейчел Рівз тоді заявила, що Британія — «найкраще місце для ведення бізнесу».

Голова Revolut Мартін Гілберт також брав участь у зустрічі між Рівз і міністром фінансів США Скоттом Бессентом, де було оголошено про створення трансатлантичної робочої групи для підтримки подвійних лістингів. На цій же поїздці голова Nvidia Дженсен Хуанг пообіцяв інвестувати в Revolut.

Хвиля крипто-IPO

Ринок цифрових активів демонструє новий підйом у публічних розміщеннях. У 2025 році вже відбулося кілька помітних IPO:

  • Circle, емітент стейблкоїна, у червні вийшов на біржу й відтоді зріс більш ніж у сім разів;
  • Etoro, що пропонує серед іншого криптоторгівлю, дебютував у травні;
  • Galaxy Digital Майка Новограца перенесла лістинг із Торонто на Nasdaq;
  • Gemini братів Вінклвоссів подала конфіденційну заявку на IPO у червні.

Нещодавно BitGo офіційно подала заявку на IPO, ставши першим кастодіаном криптоактивів, який прагне вийти на біржу США.

Джерело: Yahoo!Finance.

Рубрики: FinTechСвітНовини
