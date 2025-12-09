Дубілет оголосив про запуск нового сервісу для бізнесу

Голова Fintech Farm Дмитро Дубілет повідомив про запуск Posbox.ai — продукту для торговців, над яким, за його словами, команда працювала два роки

Про це Дубілет повідомив у своєму Telegram. Він також запросив підприємців долучатися до бета-тестування. Як зазначено в дописі, бета-користувачам обіцяють рік безкоштовного доступу.

У дописі Дубілет пов’язує появу нового продукту з розвитком екосистеми навколо кас для фіскалізації. Він стверджує, що багато торговельних бізнесів користуються касами Checkbox, і додає, що компанія інвестує в запуск нових сервісів. Posbox він описує як POS-систему для малого та середнього ритейлу, яка об’єднує програму для торгівлі, товарний облік, управління персоналом і ШІ-аналітику «в одному простому рішенні».

Серед можливостей Posbox у дописі названі інструменти товарного обліку (інвентаризація, переоцінка, варіації, серії, штрих-коди та автоматичні списання), ШІ-підказки з рекомендаціями щодо маржі, закупівель і результативності товарів та працівників, а також фінансова аналітика без використання Excel — P&L, маржа, баланс, Cash Flow, тренди й взаєморозрахунки з постачальниками.

Цікаве по темі: Fintech Farm Дмитра Дубілета запустила необанк в Узбекистані

Окремо згадані акції та промо (промонабори, знижки, додавання клієнта в базу на касі за номером телефону), інтеграція з Checkbox (автоматична фіскалізація, передача даних до податкової, ПРРО «вже включено у вартість»), автоматизація постачань із розпізнаванням накладних з Excel або фото, мережевий режим для кількох магазинів і складів, робоче місце касира на різних пристроях, підключення торгового обладнання та підтримка 20/7. Також у дописі згадано e-commerce модуль з онлайн-вітриною та синхронізацією залишків, а ще інтеграції зі сторонніми бухгалтерськими сервісами для обміну номенклатурою та даними продажів.

Дубілет окремо зазначив, що команда розраховує допомогти підприємцям перейти на нову POS-систему, і додав, що сервіс має стати альтернативою «російським продуктам на кшталт 1С».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Fintech Farm Дмитра Дубілета приєднався до міжнародної мережі підприємців Endeavor

Dubidoc Дмитра Дубілета запустив нову функцію для бізнесу

Fintech Farm Дмитра Дубілета вийшов на ринок Індії