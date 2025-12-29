close-btn
Озвучено прогноз магнітних бур на Новий рік

29.12.2025 20:20
Микола Деркач

За даними аналітиків Meteoagent останній тиждень К-індекс (сила магнітних бур) тримається на рекордно низьких рівнях — у зеленій зоні (у межах 3,2-3,6 балів за 9-ти бальною шкалою). Що прогнозують експерти на Новий рік?

Фото: freepik.com

Після декількох місяців потужних магнітних бур геомагнітний фон Землі нарешті заспокоївся. Зокрема, вчора, 28 грудня, К-індекс фіксувався на рівні 3,2 бала. Сьогодні, 29 грудня, попередній показник — 3,6 балів (завтра експерти оприлюднять оновлений показник).

Попри відсутність сильних магнітних хвилювань експерти продовжують фіксувати високий рівень резонансу Шумана — природних електромагнітних коливань атмосфери, які посилюються під впливом сонячних спалахів.

Також останні декілька днів фіксуються спалахи на Сонці рівня М2-М5 (червоний рівень, але не найвищий). Це означає, що на цей тиждень та Новий рік можуть фіксуватися магнітні бурі середньої інтенсивності. Фахівці з Meteoagent оцінюють цей показник на рівні 4,3 бала.

Нагадаємо, що з 2008 року швидкість сонячного вітру зросла на 6%, його густина — на 26%, температура — на 29%, а тиск — на 45%. Така динаміка означає частіші сонячні бурі та активнішу взаємодію з магнітним полем Землі.

Що відбувається

Сонячні спалахи — це раптові викиди енергії, що виникають у результаті взаємодії магнітних полів у сонячній короні. Їх класифікують за потужністю:

  • C-клас — слабкі;
  • M-клас — середні та сильні;
  • X-клас — найпотужніші, які часто спричиняють сильні магнітні бурі.

Протягом останнього півріччя фіксуються часті спалахи М1-М4, які викликали потужні викиди корональної маси. Коли ці потоки заряджених частинок досягають Землі, вони взаємодіють із магнітосферою, викликаючи геомагнітні збурення.

Читайте популярнеЯк змінилися міжнародні резерви України у листопаді — НБУ

Як це впливає на людину

Під час магнітних бур частина людей відчуває головний біль, безсоння, перепади тиску, втому або дратівливість. Особливо чутливими є ті, хто має серцево-судинні чи неврологічні проблеми.

Втім, лікарі наголошують, що бурі не становлять загрози для життя — йдеться радше про адаптаційну реакцію організму на зміни геомагнітного поля.

Як зменшити вплив

Медики радять у дні підвищеної сонячної активності:

  • робити легкі фізичні вправи та не перевантажувати організм ;
  • пити достатньо води;
  • уникати стресу та алкоголю, пити менше кави;
  • забезпечити повноцінний сон;
  • людям із хронічними захворюваннями — контролювати тиск і приймати призначені препарати.

Що далі

Фахівці прогнозують, що підвищена активність Сонця збережеться щонайменше до кінця року, а окремі спалахи триватимуть до середини 2026 року.

