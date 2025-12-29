Озвучено прогноз магнітних бур на Новий рік

За даними аналітиків Meteoagent останній тиждень К-індекс (сила магнітних бур) тримається на рекордно низьких рівнях — у зеленій зоні (у межах 3,2-3,6 балів за 9-ти бальною шкалою). Що прогнозують експерти на Новий рік?

Після декількох місяців потужних магнітних бур геомагнітний фон Землі нарешті заспокоївся. Зокрема, вчора, 28 грудня, К-індекс фіксувався на рівні 3,2 бала. Сьогодні, 29 грудня, попередній показник — 3,6 балів (завтра експерти оприлюднять оновлений показник).

Попри відсутність сильних магнітних хвилювань експерти продовжують фіксувати високий рівень резонансу Шумана — природних електромагнітних коливань атмосфери, які посилюються під впливом сонячних спалахів.

Також останні декілька днів фіксуються спалахи на Сонці рівня М2-М5 (червоний рівень, але не найвищий). Це означає, що на цей тиждень та Новий рік можуть фіксуватися магнітні бурі середньої інтенсивності. Фахівці з Meteoagent оцінюють цей показник на рівні 4,3 бала.

Нагадаємо, що з 2008 року швидкість сонячного вітру зросла на 6%, його густина — на 26%, температура — на 29%, а тиск — на 45%. Така динаміка означає частіші сонячні бурі та активнішу взаємодію з магнітним полем Землі.

Що відбувається

Сонячні спалахи — це раптові викиди енергії, що виникають у результаті взаємодії магнітних полів у сонячній короні. Їх класифікують за потужністю:

C-клас — слабкі;

M-клас — середні та сильні;

X-клас — найпотужніші, які часто спричиняють сильні магнітні бурі.

Протягом останнього півріччя фіксуються часті спалахи М1-М4, які викликали потужні викиди корональної маси. Коли ці потоки заряджених частинок досягають Землі, вони взаємодіють із магнітосферою, викликаючи геомагнітні збурення.

Як це впливає на людину

Під час магнітних бур частина людей відчуває головний біль, безсоння, перепади тиску, втому або дратівливість. Особливо чутливими є ті, хто має серцево-судинні чи неврологічні проблеми.

Втім, лікарі наголошують, що бурі не становлять загрози для життя — йдеться радше про адаптаційну реакцію організму на зміни геомагнітного поля.

Як зменшити вплив

Медики радять у дні підвищеної сонячної активності:

робити легкі фізичні вправи та не перевантажувати організм ;

пити достатньо води;

уникати стресу та алкоголю, пити менше кави;

забезпечити повноцінний сон;

людям із хронічними захворюваннями — контролювати тиск і приймати призначені препарати.

Що далі

Фахівці прогнозують, що підвищена активність Сонця збережеться щонайменше до кінця року, а окремі спалахи триватимуть до середини 2026 року.

