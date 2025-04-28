Fintech Farm Дмитра Дубілета приєднався до міжнародної мережі підприємців Endeavor

Українська фінтех-компанія Fintech Farm, заснована Дмитром Дубілетом та його партнерами, приєдналася до міжнародної мережі підприємців Endeavor

Про це повідомила компанія у своєму пресрелізі для AIN.

Fintech Farm, яка спеціалізується на створенні необанків, стала також учасником програми Endeavor Outliers 2025 — ініціативи для найдинамічніших підприємців світу. Дмитро Дубілет і Нік Безкровний тепер є частиною спільноти Endeavor, яка об’єднує понад 2900 лідерів бізнесу з понад 45 країн.

Участь у мережі відкриває Fintech Farm доступ до широкого кола менторів і потенційних партнерів, серед яких — співзасновник LinkedIn Рід Гоффман, колишній фінансовий директор Netflix Девід Веллс, ексвіцепрезидент Amazon Стів Кессел та керівний директор OpenAI Олівер Джей.

Крім того, Fintech Farm отримала можливість залучити інвестиції до $2 млн від фонду Endeavor Catalyst, що підтримує перспективні стартапи на етапі активного росту.

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Відбір Fintech Farm до програми підтримали відомі фінтех-підприємці, серед яких Праджіт Нану (Nium), Даумантас Двілінскас (TransferGo), Хуліан Торрес (Ontop) та Гастон Ірігоєн (Pomelo).

Endeavor відбирає компанії з інноваційними бізнес-моделями та високим потенціалом міжнародного масштабування. Серед вимог до учасників — наявність засновника, який проживає або має тісний зв’язок із Україною, а також готовність впливати на розвиток підприємницького середовища через менторство, інвестування та підтримку інших стартапів.

Fintech Farm була створена у 2020 році та вже успішно вивела свої необанківські продукти на ринки Азербайджану, В’єтнаму, Киргизстану та Індії. Компанія продовжує активне розширення й планує вихід на нові ринки у найближчі роки.

Нагадаємо, що Fintech Farm Дмитра Дубілета оголосила про партнерство з Visa. Visa та Fintech Farm підписали меморандум про співпрацю. Вони співпрацюватимуть над розробкою інноваційних цифрових банківських рішень

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