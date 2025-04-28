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Fintech Farm Дмитра Дубілета приєднався до міжнародної мережі підприємців Endeavor

28.04.2025 19:00
Ольга Деркач
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Українська фінтех-компанія Fintech Farm, заснована Дмитром Дубілетом та його партнерами, приєдналася до міжнародної мережі підприємців Endeavor

Fintech Farm Дмитра Дубілета приєднався до міжнародної мережі підприємців Endeavor

Fintech Farm Дмитра Дубілета приєднався до міжнародної мережі підприємців Endeavor Фото: freepik.com

Про це повідомила компанія у своєму пресрелізі для AIN.

Fintech Farm, яка спеціалізується на створенні необанків, стала також учасником програми Endeavor Outliers 2025 — ініціативи для найдинамічніших підприємців світу. Дмитро Дубілет і Нік Безкровний тепер є частиною спільноти Endeavor, яка об’єднує понад 2900 лідерів бізнесу з понад 45 країн.

Участь у мережі відкриває Fintech Farm доступ до широкого кола менторів і потенційних партнерів, серед яких — співзасновник LinkedIn Рід Гоффман, колишній фінансовий директор Netflix Девід Веллс, ексвіцепрезидент Amazon Стів Кессел та керівний директор OpenAI Олівер Джей.

Крім того, Fintech Farm отримала можливість залучити інвестиції до $2 млн від фонду Endeavor Catalyst, що підтримує перспективні стартапи на етапі активного росту.

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Відбір Fintech Farm до програми підтримали відомі фінтех-підприємці, серед яких Праджіт Нану (Nium), Даумантас Двілінскас (TransferGo), Хуліан Торрес (Ontop) та Гастон Ірігоєн (Pomelo).

Endeavor відбирає компанії з інноваційними бізнес-моделями та високим потенціалом міжнародного масштабування. Серед вимог до учасників — наявність засновника, який проживає або має тісний зв’язок із Україною, а також готовність впливати на розвиток підприємницького середовища через менторство, інвестування та підтримку інших стартапів.

Fintech Farm була створена у 2020 році та вже успішно вивела свої необанківські продукти на ринки Азербайджану, В’єтнаму, Киргизстану та Індії. Компанія продовжує активне розширення й планує вихід на нові ринки у найближчі роки.

Нагадаємо, що Fintech Farm Дмитра Дубілета оголосила про партнерство з Visa. Visa та Fintech Farm підписали меморандум про співпрацю. Вони співпрацюватимуть над розробкою інноваційних цифрових банківських рішень

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Рубрики: FinTechНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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