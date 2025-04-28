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Коли Землю накриє чергова магнітна буря

28.04.2025 15:30
Микола Деркач
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Починаючи з кінця минулого тижня і станом на сьогодні, 28 квітня 2025 року, спостерігається слабка геомагнітна активність, що принесла довгоочікуване полегшення тисячам людей, чутливих до космічних збурень. Але коли варто очікувати нових потрясінь?

Коли Землю накриє чергова магнітна буря

Коли Землю накриє чергова магнітна буря Фото: freepik.com

Так, сьогодні показник К-індексу дорівнює 2 (за дев’ятибальною шкалою сервісу Meteoagent). Це досить низький показник, що знаходиться у зеленій зоні. Згідно з прогнозом експертів, 29 та 30 квітня спостерігатиметься також слабка геомагнітна активність. Однак початок травня буде менш привітним і К-індекс підвищиться до 4-5 балів.

Після незначної перерви у два дні, 5, 6 та 7 травня знову спостерігатиметься магнітна буря середніх показників — 5 балів. Це рівень, що знаходиться у червоній зоні та може приносити в життя людей чимало проблем. Зокрема, така активність здатна впливати як на самопочуття, так і на роботу деякої електроніки. За інформацією Meteoagent, рівень геомагнітної активності свідчить про підвищену активність на Сонці.

Після цих збурень експерти не прогнозують до кінця місяця значних магнітних коливань, але, варто зауважити, що такі прогнози не завжди точні, особливо у довготривалій перспективі через складність передбачити поведінку нашого світила.

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Як магнітні бурі впливають на здоров’я та що з цим робити

Нагадаємо, що метеочутливі люди під час магнітних бурь можуть страждати від головного болю, запаморочення, перепадів тиску, дратівливості та безсоння. У деяких випадках загострюються психоемоційні стани.

Окрім впливу на самопочуття, бурі здатні викликати збої у роботі GPS-навігації, радіозв’язку та супутникових систем.

Як захистити себе від магнітних бурь

Лікарі радять підтримувати здоровий спосіб життя: дотримуватися режиму сну та відпочинку, уникати надмірних навантажень, обмежити вживання кави, міцного чаю та алкоголю. Особливу увагу до самопочуття мають звертати люди із серцево-судинними захворюваннями, адже в такі періоди може зростати ризик підвищення тиску, тахікардії та болю в грудях.

Щоб зменшити негативний вплив бурь, фахівці також рекомендують більше часу проводити на свіжому повітрі, пити достатньо води, уникати стресів, а перед сном обмежити користування гаджетами. Легка зарядка вранці допоможе покращити кровообіг та загальний стан.

Що спричиняє магнітні бурі

Вони виникають через потужні спалахи на Сонці. Заряджені частинки, викинуті у космос, досягають Землі та взаємодіють з її магнітним полем, викликаючи збурення. Інтенсивність збурень залежить від сили спалаху, швидкості частинок і напряму їхнього руху.

Краса магнітних коливань

Попри можливий дискомфорт, магнітні бурі приносять і захопливі явища — зокрема, полярні сяйва. Вони виникають, коли сонячні частинки стикаються з молекулами кисню та азоту в атмосфері Землі, забарвлюючи небо у зелені, рожеві, фіолетові та червоні відтінки.

Під час сильних бурь полярне сяйво можна побачити навіть за межами полярних регіонів — у північній Європі, США, а часом навіть в Україні.

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Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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