Українці зможуть спостерігати найбільший Супермісяць за шість років

02.11.2025 16:00
Ольга Деркач

На українців чекає справжнє небесне видовище — у середу, 5 листопада, о 15:19 за київським часом на небі зійде найбільша повня 2025 року

Фото: unsplash.com, freepik.com

Фото: unsplash.com, freepik.com

Це буде Супермісяць, який називають Бобровим. Він наблизиться до Землі на рекордну відстань — 356 980 км, що стане найменшою дистанцією між Місяцем і нашою планетою з лютого 2019 року.

Чому Місяць здаватиметься таким великим

Орбіта Місяця навколо Землі має форму еліпса, тому відстань між ними постійно змінюється. Коли момент повні збігається з перигеєм — найближчою точкою орбіти до Землі, ми спостерігаємо Супермісяць. У цей час супутник виглядає приблизно на 14% більшим і на 30% яскравішим, ніж зазвичай. Коли ж він тільки підіймається над горизонтом, ефект масштабу посилюється ще більше — через оптичну ілюзію, коли наш мозок порівнює небесне тіло з об’єктами на землі.

Цікаве по темі: Суперкомп’ютер NASA зробив моторошне передбачення про кінець світу

Походження назви «Бобровий Місяць»

Листопадову повню традиційно називають Бобровою. Ця назва прийшла з Північної Америки, де саме в цей період бобри активно будують греблі та готуються до холодів. Існують й інші варіанти сезонної назви — Морозний, Сніговий або Торговий Місяць, — кожен з яких символізує певну рису пізньої осені.

Коли найкраще спостерігати за Супермісяцем

Хоча точний момент повні припаде на 5 листопада, найвражаючим видовище буде ввечері 6 листопада, коли Місяць зійде над східним горизонтом одразу після заходу Сонця. У цей час він перебуватиме в сузір’ї Тельця, поруч із зоряним скупченням Плеяд, створюючи особливо мальовничу картину для спостерігачів. Астрономи радять не чекати самого піку — уже ввечері 4 листопада супутник буде майже повним, тож милуватися ним можна кілька ночей поспіль.

Нагадаємо, що наразі Сонце перебуває на піку своєї багаторічної активності, що супроводжується спалахами та викидами корональної маси, через які значно зросли частота й сила магнітних бур.

Джерело: Today.ua.

