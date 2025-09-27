Вчені вперше сфотографували формування нової планети

Астрономам вдалося вперше отримати пряме зображення протопланети, яка щойно народжується в пиловому диску неподалік молодої зорі. Відкриття зробили за допомогою потужних телескопів з адаптивною оптикою, що дозволяють коригувати спотворення атмосфери та «бачити» космос у деталях, які раніше залишалися недоступними

Об’єкт отримав назву WISPIT 2b і знаходиться у віддаленій планетній системі. Його маса, за оцінками, становить близько п’яти мас Юпітера. Астрономи також припускають наявність ще однієї протопланети у цій системі, приблизно у дев’ять разів масивнішої за Юпітер.

Нова планета розташована в характерній щілині між кільцями газу та пилу, що оточують молоду зорю. Саме такі порожнини в дисках давно вважали непрямим доказом існування протопланет, які «вичищають» собі орбітальний шлях. Тепер же вчені змогли безпосередньо зафіксувати світіння газу, який падає на поверхню новоутвореного тіла.

Спостереження проводили у видимому спектрі на частоті H-альфа — це характерне випромінювання водню, який нагрівається під час акреції на планету. Коли газ прискорюється і зіштовхується з поверхнею, він починає світитися. Саме завдяки цьому сигналу астрономи і змогли «побачити» процес народження планети в реальному часі.

За попередніми даними, WISPIT 2b обертається навколо своєї зорі на відстані близько 56 астрономічних одиниць — у 56 разів далі, ніж Земля від Сонця. Це приблизно відповідає орбіті Плутона у нашій Сонячній системі.

Знахідка є важливим підтвердженням теорій про формування планет. Вона демонструє, що акреція газу справді може спостерігатися безпосередньо, а протопланети дійсно відповідають за появу прогалин у протопланетних дисках.

Астрономи наголошують, що це лише початок дослідження. У майбутньому вони планують відстежувати, як змінюватиметься нова планета, спостерігати її в інфрачервоному діапазоні та уточнювати характеристики системи. Такі відкриття допомагають зрозуміти, як колись формувалися Юпітер і Сатурн, і дають змогу побачити процес народження нових світів у прямому сенсі цього слова.

За матеріалами scitechdaily.com