Вчені вперше сфотографували формування нової планети

27.09.2025 16:00
Микола Деркач

Астрономам вдалося вперше отримати пряме зображення протопланети, яка щойно народжується в пиловому диску неподалік молодої зорі. Відкриття зробили за допомогою потужних телескопів з адаптивною оптикою, що дозволяють коригувати спотворення атмосфери та «бачити» космос у деталях, які раніше залишалися недоступними

Вчені вперше сфотографували формування нової планети

На цій ілюстрації художника падаючий водень змушує зростаючу протопланету WISPIT 2b яскраво світитися в альфа-спектрі водню, до якого прилад MagAO-X особливо чутливий. Джерело: Джозеф Олмстед, STScI/NASA

Об’єкт отримав назву WISPIT 2b і знаходиться у віддаленій планетній системі. Його маса, за оцінками, становить близько п’яти мас Юпітера. Астрономи також припускають наявність ще однієї протопланети у цій системі, приблизно у дев’ять разів масивнішої за Юпітер.

Нова планета розташована в характерній щілині між кільцями газу та пилу, що оточують молоду зорю. Саме такі порожнини в дисках давно вважали непрямим доказом існування протопланет, які «вичищають» собі орбітальний шлях. Тепер же вчені змогли безпосередньо зафіксувати світіння газу, який падає на поверхню новоутвореного тіла.

Спостереження проводили у видимому спектрі на частоті H-альфа — це характерне випромінювання водню, який нагрівається під час акреції на планету. Коли газ прискорюється і зіштовхується з поверхнею, він починає світитися. Саме завдяки цьому сигналу астрономи і змогли «побачити» процес народження планети в реальному часі.

Вчені вперше сфотографували формування нової планети

Система WISPIT 2, як її бачать телескоп Магеллан в Чилі та Великий бінокулярний телескоп в Арізоні. Протопланета WISPIT 2b виглядає як фіолетова крапка у безпиловій прогалині між яскравим білим пиловим кільцем навколо зірки та слабшим зовнішнім кільцем, що обертається на відстані, яка приблизно в 56 разів перевищує середню відстань між Землею та Сонцем. Інша потенційна планета, CC1, виглядає як червоний об’єкт всередині порожнини, вільної від пилу, і, за оцінками, знаходиться на відстані приблизно 15 відстаней від Землі до Сонця від своєї материнської зірки. Джерело: Лейрд Клоуз, Університет Арізони

Читайте також: Землю накрила потужна електромагнітна буря: чому це небезпечно

За попередніми даними, WISPIT 2b обертається навколо своєї зорі на відстані близько 56 астрономічних одиниць — у 56 разів далі, ніж Земля від Сонця. Це приблизно відповідає орбіті Плутона у нашій Сонячній системі.

Знахідка є важливим підтвердженням теорій про формування планет. Вона демонструє, що акреція газу справді може спостерігатися безпосередньо, а протопланети дійсно відповідають за появу прогалин у протопланетних дисках.

Астрономи наголошують, що це лише початок дослідження. У майбутньому вони планують відстежувати, як змінюватиметься нова планета, спостерігати її в інфрачервоному діапазоні та уточнювати характеристики системи. Такі відкриття допомагають зрозуміти, як колись формувалися Юпітер і Сатурн, і дають змогу побачити процес народження нових світів у прямому сенсі цього слова.

За матеріалами scitechdaily.com

