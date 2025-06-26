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Що таке магнітні бурі та чому вони впливають на самопочуття людей

26.06.2025 18:35
Микола Деркач
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Магнітні бурі — це не просто астрономічне явище, яке цікавить науковців. За останніми дослідженнями, такі збурення в геомагнітному полі Землі можуть мати реальний вплив на самопочуття людей — від серцевого ритму до емоційного стану

Що таке магнітні бурі та чому вони впливають на самопочуття людей

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com, freepik.com

Що таке магнітна буря?

Коли Сонце вивільняє великі порції заряджених частинок — у наслідок сонячних спалахів або корональних викидів маси — ці частинки взаємодіють із магнітосферою Землі. Внаслідок цього виникають геомагнітні бурі — коливання у земному магнітному полі, які можуть тривати від кількох годин до кількох діб.

Як це впливає на людину?

Дослідницький інститут HeartMath у партнерстві з NASA, університетами та лікарями виявив, що зміни в геомагнітному полі можуть прямо впливати на вегетативну нервову систему людини. В експерименті, що тривав 5 місяців, учасники щодня фіксували варіабельність серцевого ритму (HRV) — один із ключових показників психофізіологічного стану.

Результат: під час інтенсивного сонячного вітру у людей знижувався показник HRV — що свідчить про стресову реакцію організму. Натомість космічні промені та резонанси Шумана, навпаки, корелювали з підвищеною парасимпатичною активністю — станом спокою та внутрішнього балансу.

«Ці результати підтверджують: організм людини чутливо реагує на зміни у навколишньому електромагнітному середовищі, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо», — зазначають автори дослідження.

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Чому ми відчуваємо це по-різному?

Цікаво, що реакція на магнітні бурі є індивідуальною. Дехто може відчувати головний біль, втому або перепади настрою, інші — не помічають жодних змін або навіть почуваються краще. Учені припускають, що це пов’язано з внутрішньою біоритмікою та чутливістю нервової системи до резонансів у природі.

Людина — частина великого ритму

Вчені HeartMath вважають, що серце та мозок людини працюють у певному резонансі з геофізичними ритмами Землі. З цією метою вони створили глобальну мережу магнітометрів, яка відстежує зміни магнітного поля у режимі реального часу — зокрема, резонанси Шумана, які, як виявилося, мають співпадіння з частотою активності людського мозку.

Як захистити себе під час магнітної бурі?

  • Слідкуйте за прогнозами геомагнітної активності (наприклад, за К-індексом).
  • Дотримуйтеся режиму сну та пийте достатньо води.
  • Обмежте розумове навантаження та стрес.
  • Практики дихання або медитації можуть допомогти збалансувати нервову систему.

Магнітна буря — це не вирок. Це частина великого природного циклу, у якому бере участь і наш організм. Вивчаючи ці процеси, ми краще розуміємо, як вписані у динаміку Всесвіту.

Раніше ми писали про те, коли закінчиться сезон магнітних бурь і знизиться сонячна активність.

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Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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