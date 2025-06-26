Що таке магнітні бурі та чому вони впливають на самопочуття людей

Магнітні бурі — це не просто астрономічне явище, яке цікавить науковців. За останніми дослідженнями, такі збурення в геомагнітному полі Землі можуть мати реальний вплив на самопочуття людей — від серцевого ритму до емоційного стану
Що таке магнітна буря?
Коли Сонце вивільняє великі порції заряджених частинок — у наслідок сонячних спалахів або корональних викидів маси — ці частинки взаємодіють із магнітосферою Землі. Внаслідок цього виникають геомагнітні бурі — коливання у земному магнітному полі, які можуть тривати від кількох годин до кількох діб.
Як це впливає на людину?
Дослідницький інститут HeartMath у партнерстві з NASA, університетами та лікарями виявив, що зміни в геомагнітному полі можуть прямо впливати на вегетативну нервову систему людини. В експерименті, що тривав 5 місяців, учасники щодня фіксували варіабельність серцевого ритму (HRV) — один із ключових показників психофізіологічного стану.
Результат: під час інтенсивного сонячного вітру у людей знижувався показник HRV — що свідчить про стресову реакцію організму. Натомість космічні промені та резонанси Шумана, навпаки, корелювали з підвищеною парасимпатичною активністю — станом спокою та внутрішнього балансу.
«Ці результати підтверджують: організм людини чутливо реагує на зміни у навколишньому електромагнітному середовищі, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо», — зазначають автори дослідження.
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Чому ми відчуваємо це по-різному?
Цікаво, що реакція на магнітні бурі є індивідуальною. Дехто може відчувати головний біль, втому або перепади настрою, інші — не помічають жодних змін або навіть почуваються краще. Учені припускають, що це пов’язано з внутрішньою біоритмікою та чутливістю нервової системи до резонансів у природі.
Людина — частина великого ритму
Вчені HeartMath вважають, що серце та мозок людини працюють у певному резонансі з геофізичними ритмами Землі. З цією метою вони створили глобальну мережу магнітометрів, яка відстежує зміни магнітного поля у режимі реального часу — зокрема, резонанси Шумана, які, як виявилося, мають співпадіння з частотою активності людського мозку.
Як захистити себе під час магнітної бурі?
- Слідкуйте за прогнозами геомагнітної активності (наприклад, за К-індексом).
- Дотримуйтеся режиму сну та пийте достатньо води.
- Обмежте розумове навантаження та стрес.
- Практики дихання або медитації можуть допомогти збалансувати нервову систему.
Магнітна буря — це не вирок. Це частина великого природного циклу, у якому бере участь і наш організм. Вивчаючи ці процеси, ми краще розуміємо, як вписані у динаміку Всесвіту.
Раніше ми писали про те, коли закінчиться сезон магнітних бурь і знизиться сонячна активність.
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