Коли закінчиться сезон магнітних бурь і знизиться сонячна активність

Спостерігаючи за даними NOAA та сервісу Meteoagent не складно зрозуміти, що Сонце вже тривалий час знаходиться на піку своєї активності, яка цього разу перевищила показники останніх 20 років (тільки на початку двохтисячних спостерігався потужніший пік циклу). Коли це закінчиться?

Раніше ми вже писали, що останні декілька місяців магнітні бурі на Землі майже не вщухають. Згідно з даними сервісу Meteoagent, з початку червня 2025 року показник К-індексу майже постійно коливається у межах червоної зони — від 5 до 8 (за дев’ятибальною шкалою), і лише 6 числа показник знизився до 3,7 балів. За останні 10 днів (станом на 17 червня), середній показник — 6 балів.

Пік поточного 25-го сонячного циклу, за даними NASA та NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration — Національне управління океанічних і атмосферних досліджень), припадає приблизно на середину 2025 року — орієнтовно на період з кінця 2024 до середини 2025. Саме тоді фіксується найбільша кількість сонячних плям, спалахів і, відповідно, магнітних бурь.

Після піку активність починає поступово спадати і входить у фазу спаду, яка триває кілька років. Якщо все йде за типовим сценарієм:

сонячна активність і магнітні бурі почнуть зменшуватися з другої половини 2025 року;

до 2026-2027 року активність значно знизиться, і ми увійдемо у так званий сонячний мінімум, який очікується близько 2030 року.

Проте навіть після піку можливі окремі сильні бурі, спричинені великими корональними викидами. Але їхня частота ймовірно зменшиться.

Що видно на графіку:

Пік сонячної активності (максимальна кількість плям) вже відбувся — орієнтовно у 2024 році.

Зараз ми на плато і вже починаємо низхідну фазу, що підтверджує спадання чорної лінії (monthly values) і фіолетової (усереднені значення).

Починаючи з другої половини 2025 року, активність дедалі більше зменшуватиметься.

До 2026 року прогнозується чіткий і стійкий спад.

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Що означає пік активності Сонця?

1. Збільшення кількості спалахів на Сонці і викидів корональних мас.

Сонце викидає величезні хмари заряджених частинок, які, долітаючи до Землі, збурюють її магнітне поле. Такі викиди стають частішими під час піку сонячної активності.

2. Нестабільна геомагнітна ситуація на Землі.

Коли одна буря ще не встигла вщухнути, Сонце «підкидає» нову порцію частинок. Це створює ефект «накладання» бурь одна на одну, що викликає тривалі періоди збурень.

3. Потужність бурь зростає.

Чим ближче до максимуму циклу, тим імовірніше, що відбуватимуться потужніші спалахи — класи M або навіть X (найсильніші). Саме вони призводять до геомагнітних коливань високого рівня.

4. Цикл цього разу — несподівано інтенсивний.

Багато астрономів прогнозували слабший цикл, але він виявився значно потужнішим та динамічнішим, попри всі очікування.

Детальніше про те, чому магнітні бурі виникають, як впливають на нас з вами, як від них захиститися та які їхні переваги, читайте у нашому матеріалі.

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