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Землю накрила потужна та тривала магнітна буря — деталі

02.06.2025 17:20
Микола Деркач
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Починаючи з 26 травня і станом на сьогодні, 2 червня 2025 року, спостерігається потужна геомагнітна активність. Вона здатна впливати як на самопочуття людей, так і на стабільність роботи деяких електроприладів

Землю накрила потужна та тривала магнітна буря — деталі

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Так, сьогодні показник К-індексу дорівнює 5,9 (за дев’ятибальною шкалою сервісу Meteoagent). Це досить високий показник, що знаходиться у червоній зоні. Учора ж цей індекс дорівнював 8, що є критичним. На завтра фахівці прогнозують геомагнітну активність на рівні 5.

Нагадаємо, що високий рівень геомагнітної активності свідчить про підвищену активність на Сонці.

Магнітні бурі: як вони впливають на здоров’я та як цьому зарадити

Магнітні бурі можуть серйозно впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто чутливий до змін погоди. У дні активних геомагнітних збурень люди нерідко скаржаться на головний біль, запаморочення, скачки артеріального тиску, безсоння й підвищену дратівливість. У деяких випадках посилюються психоемоційні проблеми.

Крім впливу на організм, бурі здатні порушувати роботу супутникових систем, радіозв’язку та GPS-навігації, що створює додаткові труднощі у повсякденному житті.

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Як зменшити негативний вплив

Медики радять у періоди підвищеної сонячної активності приділяти особливу увагу режиму дня — достатньо відпочивати, не перевантажувати організм, обмежити споживання кофеїну, алкоголю та міцного чаю. Людям із хворобами серця слід бути особливо обережними, адже у такі дні підвищується ймовірність тахікардії, болю в ділянці грудей та артеріальних коливань.

Щоб почуватися краще, варто більше часу проводити на вулиці, пити чисту воду, уникати стресових ситуацій і відмовитися від використання гаджетів перед сном. Ранкова гімнастика може покращити кровообіг та загальний фізичний стан.

Чому виникають магнітні бурі

Ці явища зумовлені сильними вибухами на поверхні Сонця. Під час таких подій у космос вивільняються потоки заряджених частинок, які, потрапляючи в магнітне поле Землі, спричиняють коливання. Рівень геомагнітної активності залежить від потужності спалаху, швидкості частинок і їхнього напрямку.

Космічна краса бурь

Хоча магнітні бурі можуть викликати дискомфорт, вони також дарують дивовижне видовище — полярні сяйва. Це яскраві світлові хвилі, що виникають під час взаємодії сонячних частинок з атомами кисню й азоту в атмосфері. Сяйво фарбує небо в зелені, рожеві, пурпурові та червоні кольори.

Під час потужних бурь полярні сяйва можна побачити навіть далеко за межами полярного кола — наприклад, у північних регіонах Європи, США та іноді навіть на території України.

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Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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