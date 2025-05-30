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Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі зменшилася — НБУ

30.05.2025 15:30
Ольга Деркач
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Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України станом на 1 травня 2025 року зменшилася до 28,3%. Це на 2 відсоткових пункти менше, ніж на початку року

Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі зменшилася — НБУ

Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі зменшилася — НБУ Фото: bank.gov.ua

Про це повідомив Національний банк України (НБУ) у своєму Telegram.

Основним чинником такого зниження став приріст кредитного портфеля банків. Водночас продовжує зменшуватися і сам обсяг проблемної заборгованості: за перші чотири місяці 2025 року він скоротився на 8,1 мільярда гривень, тоді як загальний обсяг валових кредитів зріс на 62,5 мільярда гривень.

Позитивна динаміка спостерігається в усіх групах банків і в обох основних сегментах кредитування — роздрібному та корпоративному. У роздрібному сегменті частка NPL знизилася до 14,2%, а в корпоративному — до 36,6%.

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Якщо не враховувати борги колишніх власників АТ КБ «ПриватБанк» та старі безнадійні кредити в державних банках, частка непрацюючих кредитів у банківській системі загалом становить 17,0%.

З 2025 року українські банки почали визначати непрацюючі кредити за оновленою методологією відповідно до вимог Європейського Союзу. Цей перехід не мав істотного впливу на загальний рівень NPL, що пояснюється зваженим підходом банків до оцінки ризиків та якісною структурою кредитного портфеля. Водночас нова методологія посприяла підвищенню прозорості фінансового сектору.

Ще до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну частка NPL в банківській системі поступово знижувалася: з 55% у 2018 році до 27% станом на 1 березня 2022 року.

Нагадаємо, що НБУ вперше оприлюднив перелік значимих кредитних спілок. Кредитну спілку може бути віднесено до категорії значимих КС за умови її відповідності критеріям, установленим нормативно-правовими актами НБУ. Зазначається, що КС набуває статусу значимої кредитної спілки з дня оприлюднення Національним банком переліку значимих кредитних спілок.

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Рубрики: БанкиКредитуванняСвітНовиниНБУ
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