Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2025 — аналітика

У цьому матеріалі ми розглянемо, як змінилася кількість учасників фінансового ринку України за квітень 2025 року, кого оштрафував Національний банк та хто втратив ліцензії

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в квітні зменшилася з 838 (станом на 1 квітня 2025 року) до 825 (станом на 1 травня 2025 року). Кількість банків залишилась незмінною – 60.

Упродовж квітня із реєстрів за ініціативою заявника виключено дві кредитні спілки, примусово виключено дев’ять фінансових компаній та два ломбарди. Водночас до Реєстру страхових посередників було включено 20 страхових та/або перестрахових брокерів.

Крім того, у квітні Національний банк видав ліцензію одному ломбарду. Також було анульовано добровільно (на підставі поданих заяв) ліцензії семи фінансовим компаніям, двом ломбардам та двом кредитним спілкам. Водночас примусово анульовано ліцензії двом фінансовим компаніям та одній фінансовій компанії погоджено звуження обсягу ліцензії.

Станом на 1 травня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали 442 фінансові компанії (було 451), 53 страховики non-life (кількість не змінилась), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 106 ломбардів (було 108), 96 кредитних спілок (було 98), один лізингодавець (кількість не змінилася), 43 страхових брокери (кількість не змінилася) та 73 колекторські компанії (кількість не змінилася).

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Кількість банківських груп (15) та небанківських фінансових груп (41) на ринку не змінилася.

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 14 міжнародних (кількість не змінилася).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 18 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк ‒ емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 50 комерційних агентів (кількість не змінилася) та 31 технологічний оператор платіжних послуг (кількість не змінилася). Інформація про всіх учасників платіжного ринку міститься тут.

Протягом квітня до Нацбанку надійшло 511 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 396, страховиків – 58, кредитних спілок і колекторських компаній – 6, банків – 50, операторів платіжних послуг – один.

У пресслужбі регулятора нагадали, що відповідно до підпункту 3 пункту 11 Положення про авторизацію страхових посередників та умови здійснення діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів, затвердженого постановою Правління НБУ № 2 від 03.01.2025 – у квітні 20 брокерів було виключено з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів.

Кого та на скільки НБУ оштрафував у квітні 2025 року

Нацбанк у квітні 2025 року, згідно з офіційними даними, які публікувалися на сайті регулятора протягом місяця, заходи впливу у вигляді штрафів до банків не застосував. Це перший такий випадок за останній рік. Що стосується небанківських фінансових установ, регулятор оштрафував 10 компаній:

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Штрафи, застосовані Нацбанком до небанківських фінансових установ у квітні 2025 року

ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекспрес» — штраф у розмірі 11 492 000 грн за порушення законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, зокрема, абзацу другого частини дев’ятої статті 24, частини першої статті 30, частин першої та другої статті 40, частини третьої статті 47 Закону України «Про платіжні послуги».

ТОВ «Мілоан» – штраф у розмірі 8 803 800 грн за порушення ряду вимог, зокрема, пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

ПРАТ «Метлайф» — штраф у розмірі 5 287 000 грн за порушення законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг, визначених Цивільним кодексом та ЗУ «Про електронну комерцію», «Про страхування», «Про фінансові послуги та фінансові компанії». Також регулятор наклав на фінкомпанію і другий штраф — 2 840 000 грн за порушення вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінпослуг до НБУ, затверджених постановою Правління Нацбанку України від 25.11.2021 № 123 (зі змінами).

ТОВ «Бізпозика» — штраф у розмірі 1 035 800 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

ТОВ «Аванс Кредит» — штраф у розмірі 544 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, а саме неналежного виконання установою обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів. Також компанія отримала письмове застереження.

КС «Кредит-Союз» — штраф у розмірі 544 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів. НБУ також надіслав компанії письмове застереження.

ТОВ «Системний Фінансовий Консалтинг», ТОВ «ФК «Діджитал Фінанс», ТОВ «ФК «Фін-Ранг» — штрафи у розмірі 340 000 грн кожній установі за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та абзацу першого пункту 79 розділу IV Положення № 90 в частині неналежного виконання установами обов’язку подавати в повному обсязі на запити НБУ достовірну інформацію та/або документи, копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання установами вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідні регулятору для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.

ТОВ «Пейтек» — штраф у розмірі 323 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, частини п’ятої статті 9 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання відповідальним працівником установи обов’язку щодо звітування керівнику установи з питань у сфері ВК/ФТ.

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Хто втратив ліцензії у квітні 2025 року

У квітні анульовано добровільно (на підставі поданих заяв) ліцензії семи фінансовим компаніям, двом ломбардам та двом кредитним спілкам. Водночас примусово анульовано ліцензії двом фінансовим компаніям та одній фінансовій компанії погоджено звуження обсягу ліцензії.

Так, на початку квітня регулятор відкликав ліцензії наступним компаніям (на підставі власних заяв):

ТОВ «Фінансова Компанія «БІ.Мані» – надання коштів та банківських металів у кредит;

– надання коштів та банківських металів у кредит; ТОВ «Рулла Україна» – надання коштів та банківських металів у кредит;

– надання коштів та банківських металів у кредит; ТОВ «Простозайм» – надання коштів та банківських металів у кредит;

– надання коштів та банківських металів у кредит; ДП «Український Центр «Безпека» – фінансовий лізинг;

– фінансовий лізинг; Державній Інноваційній Фінансово-Кредитній Установі – фінансовий лізинг;

– фінансовий лізинг; ПТ «Ломбард «Онікс Плюс» Черник і Компанія» – надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.

Також 4 квітня з’явилася новина, що Національний банк анулював ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив КС «Ощад Каса» з Державного реєстру фінансових установ на підставі її власної заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

7 квітня НБУ ухвалив рішення щодо застосування заходу впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії до ТОВ «Фінінвест Груп».

11 квітня регулятор відкликав трьом небанківським фінансовим установам ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (на підставі їхніх власних заяв) та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ:

ТОВ «ЛК «Арріано» – фінансовий лізинг;

– фінансовий лізинг; ТОВ «ФК «Інрайз Інвест» – факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит;

– факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит; ПТ «Ломбард Вілард» Гажійська та Титаренко» – надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.

Наприкінці квітня Нацбанк анулював ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив КС «Довіра» з Державного реєстру фінустанов (на підставі її власної заяви), керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

Також регулятор застосував до ТОВ «Диметра Фінанс» захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання фінансових послуг – факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит.

Хто втратив ліцензію у березні 2025 року:

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