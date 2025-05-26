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Скільки грошей на рахунках українців — ФГВФО

26.05.2025 17:40
Микола Деркач
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Станом на 1 травня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1,43 трлн грн

Скільки грошей на рахунках українців — ФГВФО

Фото: freepik.com, unsplash.com

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

За період з 01.05.2022 по 01.05.2025 загальний приріст вкладів громадян становив 587,4 млрд грн, з яких 466,9 млрд грн – реальне зростання, тобто без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 травня 2025 року:

  • вклади у національній валюті – 918,3 млрд грн (+25,5 млрд грн за квітень 2025 року);
  • вклади в іноземній валюті – 510,0 млрд грн (+10,0 млрд грн за квітень 2025 року).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 травня 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,0%. Сума їхніх вкладів становила майже 157,0 млрд грн. Зазначимо, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Скільки грошей на рахунках українців — ФГВФО

Фото: fg.gov.ua

На 1 травня 2025 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:

Скільки грошей на рахунках українців — ФГВФО

Фото: fg.gov.ua

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Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має наступний вигляд:

Скільки грошей на рахунках українців — ФГВФО

Фото: fg.gov.ua

Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строковістю:

Скільки грошей на рахунках українців — ФГВФО

Фото: fg.gov.ua

«Нагадуємо, з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн», — йдеться у матеріалі ФГВФО.

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Рубрики: АналітикаБанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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