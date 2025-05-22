Виплати при народженні дитини можуть зрости до 50 тисяч грн — Гетманцев

В Україні планують збільшити одноразову допомогу при народженні дитини до 50 тисяч гривень

Про це повідомив Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram, подякувавши за відповідну ініціативу Президентові України та Міністерству соціальної політики.

За словами Гетманцева, зараз триває обговорення відповідного законопроєкту, який передбачає не лише підвищення виплат, а й комплексну систему підтримки сімей із дітьми — від народження до повноліття. Серед заходів — ініціативи «єЯсла» та «Пакет школяра».

Гетманцев нагадав, що ще у 2021 році подав законопроєкт, яким пропонував:

50 тис. грн за першу дитину;

50 тис. грн за першу дитину; 100 тис. грн за другу;

100 тис. грн за другу; 150 тис. грн за третю.

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Тоді витрати на реалізацію ініціативи оцінювалися у близько 12 мільярдів гривень щорічно, і, за словами нардепа, вже тоді були вказані потенційні джерела фінансування.

Політик також підкреслив, що суми потребують індексації з урахуванням нинішньої економічної ситуації, і не виключив, що виплати можуть зрости.

Водночас він розкритикував підходи деяких колег, які пропонують необґрунтовані виплати до 400 тисяч гривень за першу дитину, але не вказують джерел фінансування.

«З ініціативами ми повинні підходити відповідально. Пропонувати те, що реально можна забезпечити, з урахуванням бюджетних можливостей, або потенціалу, звідки залучити додаткові кошти. Шукати компроміси та створювати можливості. Тільки так ми зможемо виправити критичну ситуацію з демографією у нашій країні», — зазначив Гетманцев.

Нагадаємо, що українці, які втратили роботу, можуть претендувати на державну допомогу. Оформити її можна як у центрах зайнятості, так і дистанційно через інтернет.

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