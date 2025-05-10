На які додаткові виплати мають право українські військові

Окрім щомісячного грошового забезпечення, українські військові можуть розраховувати на низку одноразових виплат. Частина з них передбачена лише для контрактників, але є і такі, що доступні мобілізованим

Про це йдеться у матеріалі АрміяInform.

Допомога на оздоровлення

Контрактники та мобілізовані мають право раз на рік отримати допомогу на оздоровлення у розмірі одного місячного грошового забезпечення. До нього входять посадовий оклад, оклад за званням, надбавка за вислугу та щомісячні доплати (без урахування бойових винагород). Для отримання допомоги необхідно подати рапорт командиру частини.

Якщо військовий перебуває у розпорядженні, відсторонений або усунений від посади, сума виплати визначається з урахуванням останньої займаної посади.

Матеріальна допомога на соціально-побутові потреби

Право на цю допомогу також мають і контрактники, і мобілізовані. Сума — місячне грошове забезпечення. Підстави для виплати у 2025 році:

інвалідність, отримана під час захисту Батьківщини;

допомога родинам військових, які потрапили в полон, зникли безвісти або інтерновані у нейтральні держави;

смерть військового або його близьких у 2025 чи грудні 2024 року;

народження або усиновлення дитини;

тяжкі хвороби військового або членів його родини (туберкульоз, ВІЛ, гепатити В/С, онкологія тощо);

тривале лікування (понад 30 днів) після поранення чи хвороби, пов’язаних із війною;

поранення близьких внаслідок збройної агресії рф тощо.

Для отримання допомоги необхідно подати рапорт із поясненням причини та додати підтвердні документи.

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Виплата при укладенні першого контракту

Одноразова виплата за підписання першого контракту із ЗСУ у 2025 році становить:

24 224 грн — для рядового складу;

— для рядового складу; 27 252 грн — для сержантів і старшин;

— для сержантів і старшин; 30 280 грн — для офіцерів.

Сума залежить від прожиткового мінімуму, чинного на 1 січня. Виплата надається тим, кого призначають на посади:

строком 3 роки для рядового складу;

для рядового складу; 3 роки і більше — для сержантів і старшин;

— для сержантів і старшин; 1 рік і більше — для офіцерів.

Виплата за програмою «Контракт 18-24»

Молодь віком від 18 до 24 років може взяти участь в експериментальному проєкті та отримати 1 мільйон гривень за підписання контракту на службу.

Виплата при звільненні з контрактної служби

Контрактники можуть отримати допомогу при звільненні у разі:

завершення контракту;

звільнення за сімейними обставинами;

скорочення посади (за наявності щонайменше 10 років вислуги);

звільнення за станом здоров’я.

Розмір виплати залежить від вислуги років, підстав звільнення та розміру грошового забезпечення на день звільнення.

Інші виплати

Контрактники також мають право на:

«підйомні» при зміні місця служби;

компенсацію за піднайом житла.

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