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Скільки треба заробляти, щоб отримати максимальну пенсію

26.04.2025 13:00
Ольга Деркач
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У 2025 році розмір пенсії в Україні залежить від тривалості страхового стажу та величини заробітної плати, з якої сплачувалися внески. Щоб отримати пенсію понад 20 тисяч гривень, необхідно досягти певних показників

Скільки треба заробляти, щоб отримати максимальну пенсію

Скільки треба заробляти, щоб отримати максимальну пенсію Фото: freepik.com, bank.gov.ua

Пенсійний фонд України визначає розмір виплати, використовуючи спеціальну формулу.

У 2025 році максимальна пенсія в Україні становить 23 610 гривень і залишатиметься на цьому рівні до 2028 року. Ось які зарплати необхідні для такої пенсії:

  • при 35 роках стажу необхідна зарплата 37 334,10 гривень;
  • при 20 роках стажу — 65 334,67 гривень;
  • при 15 роках стажу — 87 112,89 гривень.

Формула для розрахунку пенсії виглядає наступним чином:
пенсія = середня зарплата за останні три роки × співвідношення вашої зарплати до середньої × стаж у роках × 1%.

У 2025 році середня заробітна плата в Україні складає 15 057,09 гривень.

Цікаве по темі: Деякі українці можуть залишитися без частини пенсії

Нагадаємо, що деякі українці можуть отримати від держави значну фінансову допомогу — виплату, еквівалентну десяти місячним пенсіям. Але така підтримка передбачена не для всіх, а лише для окремих категорій громадян, які відповідають низці чітко визначених вимог.

Раніше ми писали, яку пенсію можна отримати у 2025, якщо немає стажу. Особи, які не набули необхідного стажу, можуть звернутися до органу соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного проживання. Для цього потрібно подати відповідну заяву та пакет документів.

Крім того, у деяких українців у травні зросте пенсія. Згідно з чинним пенсійним законодавством, пенсії в Україні підвищуються фактично щомісяця, і це стосується осіб, які досягли певного віку. У травні підвищення чекає на пенсіонерів, що відсвяткували свій день народження у квітні.

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Джерело: На пенсії.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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