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Як оподатковуються зарплати працюючих пенсіонерів

20.04.2025 11:30
Ольга Деркач
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У 2025 році пенсіонери, які продовжують трудову діяльність, підпадають під загальні правила оподаткування. Їхній дохід, зокрема заробітна плата, оподатковується на загальних підставах — із сукупною ставкою податків у 23%

Як оподатковуються зарплати працюючих пенсіонерів

Як оподатковуються зарплати працюючих пенсіонерів Фото: tr.tax.gov.ua, freepik.com

Які податки утримуються із зарплати працюючого пенсіонера

Якщо особа пенсійного віку офіційно працевлаштована, вона щомісяця сплачує два основних податки:

  • податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 18%;
  • військовий збір — 5%.

Таким чином, із зарплати у 10 000 гривень податкове навантаження становитиме:

  • ПДФО — 1 800 грн;
  • військовий збір — 500 грн;
  • загалом — 2 300 грн.

Хто серед пенсіонерів звільнений від сплати податків

Не всі пенсійні виплати в Україні підлягають оподаткуванню. Звільнені від сплати податків:

  • непрацюючі пенсіонери, які не мають додаткових джерел доходу;
  • особи, чия щомісячна пенсія або сукупний дохід (разом із зарплатою, дивідендами, орендою тощо) не перевищує 24 000 грн (три мінімальні зарплати у 2025 році);
  • мінімальна пенсія у 2025 році — 2 361 грн — не оподатковується.

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Якщо загальний дохід пенсіонера перевищує ліміт у 24 тисячі гривень на місяць, на частину суми, що вийшла за межі цього порогу, застосовуються додаткові ставки:

  • 15% — якщо перевищення невелике;
  • 20% — у разі значного перевищення.

Таким чином, працюючі пенсіонери повинні ретельно контролювати свої доходи, щоб уникнути несподіваних податкових зобов’язань.

Нагадаємо, що деякі українці можуть отримати від держави значну фінансову допомогу — виплату, еквівалентну десяти місячним пенсіям. Але така підтримка передбачена не для всіх, а лише для окремих категорій громадян, які відповідають низці чітко визначених вимог.

Раніше ми писали, яку пенсію можна отримати у 2025, якщо немає стажу. Особи, які не набули необхідного стажу, можуть звернутися до органу соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного проживання. Для цього потрібно подати відповідну заяву та пакет документів.

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіСвітНовини
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