Яку пенсію можна отримати у 2025, якщо немає стажу

Щоб отримувати пенсію, потрібно мати достатній страховий стаж. Водночас громадяни пенсійного віку, які не працювали або не набули необхідного стажу, можуть розраховувати на державну фінансову підтримку

Для виходу на пенсію в 60 років необхідно мати не менше 32 років страхового стажу, незалежно від статі. Однак, якщо людина досягла 65-річного віку, але має менше ніж 15 років стажу, вона може претендувати на соціальну допомогу від держави, яка компенсує відсутність пенсійних виплат.

Особи, які не набули необхідного стажу, можуть звернутися до органу соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного проживання. Для цього потрібно подати відповідну заяву та пакет документів.

Щоб отримати соціальну допомогу, необхідно надати:

заповнену заяву за встановленою формою (затвердженою Мінсоцполітики);

паспорт громадянина України;

документ із реєстраційним номером облікової картки платника податків;

довідку про наявний трудовий стаж від Пенсійного фонду України;

декларацію про доходи та майновий стан за останні пів року;

копію рішення про призначення опікуна (якщо заявник визнаний недієздатним);

інформацію про склад сім’ї.

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Мінімальна соціальна допомога дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Зараз цей показник становить 2 361 грн.

Соціальна допомога переглядається кожні шість місяців з урахуванням змін у фінансовому та майновому стані заявника. Тому особам, які отримують виплати, варто стежити за актуальністю поданих даних.

Нагадаємо, що деякі пенсіонери отримають доплати. Українські пенсіонери, які мають трудовий стаж понад встановлений мінімум, можуть розраховувати на додаткову виплату до пенсії. Ця доплата нараховується за кожен рік роботи понад мінімальну норму, визначену законодавством.

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Джерело: 24 Канал.