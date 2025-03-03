Яка середня пенсія в Україні та як вона розраховується

В Україні розмір пенсій значно поступається середнім зарплатам, що публікує Укрстат, оскільки фізичні особи-підприємці (ФОПи) та держава сплачують мінімальні внески

Розрахунок пенсій здійснюється на основі середньої заробітної плати. Цей показник слугує орієнтиром для Пенсійного фонду під час визначення розміру виплат та нарахування Єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Про це в ефірі Київ 24 повідомила старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко, пише ТСН.

«Дивіться, у нас зарплата в середньому десь та, яку використовує Пенсійний фонд для нарахування нових пенсій і з якої сплачується ЄСВ. То от середня заробітна плата за 2024 рік вийшла 17,5 тисяч», — сказала вона.

Розрахункова середня зарплата для пенсійних виплат виявляється нижчою за офіційну статистику через мінімальні внески, які сплачують ФОПи та держава.

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«Це враховуючи мінімальні внески, які сплачують ФОПи, також мінімальні внески, які сплачує держава за деякі категорії населення. Тому цей показник менший, ніж показник зарплат штатних працівників, який публікує наш Укрстат. Там понад 20 тисяч», — сказала Ткаченко.

За її словами, навіть після індексації середня пенсія складатиме 6300 гривень, що становить менш ніж 30% від середньої заробітної плати. Це враховує інфляційні процеси та механізм коригування зарплати під час нарахування пенсій.

Нагадаємо, що деякі пенсіонери отримають доплати. Українські пенсіонери, які мають трудовий стаж понад встановлений мінімум, можуть розраховувати на додаткову виплату до пенсії. Ця доплата нараховується за кожен рік роботи понад мінімальну норму, визначену законодавством.

Раніше ми писали, на скільки українцям піднімуть пенсії у березні. Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за 2024 рік. Він дозволяє розрахувати коефіцієнт індексації пенсій, який становитиме 1,115. Наразі Міністерство соціальної політики має визначити остаточний коефіцієнт та порядок індексації, які затвердить Кабінет Міністрів наприкінці місяця. Не виключено, що фінальне значення коефіцієнта відрізнятиметься від попередніх розрахунків.

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