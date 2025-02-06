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Кому з українців не проведуть індексацію пенсій

06.02.2025 16:10
Ольга Деркач
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У березні в Україні відбудеться масштабна індексація пенсій, однак не всі пенсіонери відчують збільшення виплат. Деякі категорії громадян можуть не отримати надбавку або ж її розмір буде непомітним

Кому з українців не проведуть індексацію пенсій

Кому з українців не проведуть індексацію пенсій Фото: freepik.com

Хто не отримає підвищення

Індексація спрямована на осучаснення пенсій, тому ті, хто нещодавно вийшов на заслужений відпочинок, можуть залишитися без перегляду виплат.

Крім того, деякі пенсіонери можуть не відчути змін через особливості нарахування. Підвищення стосується лише основного розміру пенсії, який розраховується за формулою, без урахування додаткових доплат та надбавок.

Приклад: якщо пенсія становить 1 230 гривень, а з доплатами – 2 361 гривню, то після індексації на 10% основна сума зросте до 1 353 гривень. Водночас доплата зменшиться, і загальний розмір пенсії залишиться незмінним – 2 361 гривня.

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Таким чином, не всі пенсіонери зможуть відчути реальне зростання виплат після індексації.

Березнева індексація пенсій: що відомо

Остаточний розмір підвищення пенсій стане відомим наприкінці лютого – на початку березня. Він визначатиметься з урахуванням рівня річної інфляції та середнього зростання заробітних плат, з яких сплачують єдиний соціальний внесок.

Попередні прогнози експертів вказують на підвищення пенсій приблизно на 10%. Проте законодавство встановлює мінімальну надбавку в 100 гривень і максимальне збільшення до 1 500 гривень.

Водночас індексація не охопить усіх пенсіонерів, тож частина громадян не отримає підвищення виплат.

Нагадаємо, що планова індексація пенсійних виплат в Україні запланована на березень 2025 року. Водночас у лютому підвищення пенсій отримають лише ті пенсіонери, які мають право на певні доплати. Сума індексації розраховується за формулою: 50% річного рівня інфляції + 50% приросту середньої зарплати за останні три роки у порівнянні з попереднім трирічним періодом.

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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