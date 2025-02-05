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Які умови виходу на пенсію для багатодітних матерів

05.02.2025 17:00
Ольга Деркач
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Багатодітні матері можуть стикнутися з труднощами при оформленні пенсії, особливо якщо частина їхнього трудового стажу не врахована. Це нерідко трапляється у випадках, коли жінка певний період працювала за кордоном

Які умови виходу на пенсію для багатодітних матерів

Які умови виходу на пенсію для багатодітних матерів Фото: freepik.com, unsplash.com

Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» передбачає можливість виходу на пенсію у 50 років для жінок, які народили та виховали щонайменше п’ятьох дітей до шестирічного віку. Головною умовою є наявність мінімум 15 років страхового стажу.

До страхового стажу зараховуються також періоди догляду за дитиною до трьох років, а також час отримання допомоги на догляд.

Аналогічне право передбачене і для чоловіків, які самостійно виховували п’ятьох і більше дітей. У такому випадку вони можуть вийти на пенсію у 55 років за умови, що мають не менше 20 років страхового стажу.

Доплата до пенсії для багатодітних матерів становить від 35% до 40% прожиткового мінімуму. Жінки, які народили та виховали 10 і більше дітей, отримують максимальну надбавку — 40%. За поточного прожиткового мінімуму (2 361 грн) це становить 944 грн.

Важливо! Якщо жінка має недостатній страховий стаж і невисоку заробітну плату, її основна пенсія може бути нижчою за прожитковий мінімум. У такому випадку навіть із доплатою загальний розмір виплат залишатиметься низьким.

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Як отримати статус «Мати-героїня»

В Україні цей статус присвоюється жінкам, які народили та виховали щонайменше п’ятьох дітей до восьмирічного віку. Оформлення здійснюється через місцеві державні адміністрації.

Необхідні документи:

  • заява;
  • копія паспорта або іншого документа, що підтверджує законне перебування в Україні;
  • копії свідоцтв про народження всіх дітей;
  • документи про освіту дітей;
  • характеристики з навчального закладу або місця роботи кожної дитини;
  • довідка про відсутність судимості матері та дітей (від 14 років);
  • документ про відсутність дітей у реєстрі правопорушників (до 18 років);
  • за бажанням — копії грамот, дипломів, подяк, що підтверджують виховні заслуги.

Документи можна подати особисто або надіслати поштою до місцевої адміністрації.

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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