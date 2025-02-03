Яку пенсію отримають українці з мінімальною зарплатою

Розмір пенсійних виплат визначається кількома ключовими факторами, серед яких тривалість страхового стажу, середній заробіток за три роки перед виходом на пенсію та загальна сума сплачених внесків

Яку пенсію можна отримати при мінімальній зарплаті

Особи, які отримували мінімальну заробітну плату протягом трудової діяльності, можуть розраховувати на мінімальну пенсію.

Важливо! Мінімальна пенсія в Україні не переглядалась із 1 січня 2025 року й залишатиметься незмінною до 2028 року відповідно до положень Бюджетної декларації на 2025–2027 роки.

За чинними нормами, пенсійна виплата для тих, хто має повний страховий стаж, має становити не менше 40% від мінімальної зарплати. Наразі, за умови мінімальної зарплати у 8 000 грн, розмір пенсії повинен бути щонайменше 3 200 грн. Однак, відповідно до встановлених соціальних стандартів, фактичний мінімальний розмір пенсії не може бути нижчим за 3 370 грн.

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Якщо людина не має повного страхового стажу (35 років для чоловіків і 30 років для жінок), розмір пенсії визначається пропорційно наявному стажу та розраховується на основі прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб.

Мінімальний розмір пенсії залежить не лише від рівня зарплати, а й від загальної тривалості страхового стажу та віку пенсіонера.

Раніше ми писали, як змінилася пенсія в Україні. Середній розмір пенсій в Україні на 1 січня становив 5789,1 гривень. Порівняно з аналогічною датою попереднього року розмір виплат зріс на 7,5%. Всього на початок року в Україні зареєстровано 10,3 млн пенсіонерів. З них 2,8 млн осіб продовжують працювати (середній розмір виплати працюючим пенсіонерам — 6303 грн).

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Джерело: 24 Канал.