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Яку пенсію отримають українці з мінімальною зарплатою

03.02.2025 19:40
Ольга Деркач
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Розмір пенсійних виплат визначається кількома ключовими факторами, серед яких тривалість страхового стажу, середній заробіток за три роки перед виходом на пенсію та загальна сума сплачених внесків

Яку пенсію отримають українці з мінімальною зарплатою

Яку пенсію отримають українці з мінімальною зарплатою Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Яку пенсію можна отримати при мінімальній зарплаті

Особи, які отримували мінімальну заробітну плату протягом трудової діяльності, можуть розраховувати на мінімальну пенсію.

Важливо! Мінімальна пенсія в Україні не переглядалась із 1 січня 2025 року й залишатиметься незмінною до 2028 року відповідно до положень Бюджетної декларації на 2025–2027 роки.

За чинними нормами, пенсійна виплата для тих, хто має повний страховий стаж, має становити не менше 40% від мінімальної зарплати. Наразі, за умови мінімальної зарплати у 8 000 грн, розмір пенсії повинен бути щонайменше 3 200 грн. Однак, відповідно до встановлених соціальних стандартів, фактичний мінімальний розмір пенсії не може бути нижчим за 3 370 грн.

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Якщо людина не має повного страхового стажу (35 років для чоловіків і 30 років для жінок), розмір пенсії визначається пропорційно наявному стажу та розраховується на основі прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб.

Мінімальний розмір пенсії залежить не лише від рівня зарплати, а й від загальної тривалості страхового стажу та віку пенсіонера.

Раніше ми писали, як змінилася пенсія в Україні. Середній розмір пенсій в Україні на 1 січня становив 5789,1 гривень. Порівняно з аналогічною датою попереднього року розмір виплат зріс на 7,5%. Всього на початок року в Україні зареєстровано 10,3 млн пенсіонерів. З них 2,8 млн осіб продовжують працювати (середній розмір виплати працюючим пенсіонерам — 6303 грн).

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіСвітНовини
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