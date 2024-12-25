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Деякі українці отримають нові доплати до пенсії: кого стосується

25.12.2024 15:50
Дарія Шуть
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У деяких категорій громадян наступного року пенсійні виплати зростуть одразу на 2 тисячі гривень

Деякі українці отримають нові доплати до пенсії: кого стосується

Фото: freepik.com, unsplash.com

Індексація пенсій в Україні очікується лише через три місяці після початку 2025 року, однак вже з січня певна категорія пенсіонерів, які зазнали впливу Чорнобильської катастрофи, отримуватиме доплати до пенсії.

Про це повідомила начальниця управління пенсійного забезпечення головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області Тетяна Коваль.

За її словами, доплату в розмірі 2361 грн нараховуватимуть пенсіонерам, які не працюють та постійно проживали в зонах безумовного чи добровільного відселення в період із 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року. Наразі на цих територіях проживають 653 пенсіонери.

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Однак ці доплати не будуть постійними — вони діятимуть лише на період воєнного стану. Кошти для цього закладені у державному бюджеті на 2025 рік.

Водночас з 1 січня додаткові виплати до пенсій скасують для українців, які покинули Чорнобильську зону у вказаний період або змінили місце проживання.

Зазначимо, ще 1 квітня в Україні провели автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу. За даними Пенсійного фонду, станом на 1 квітня кількість пенсіонерів, які одержують пенсію у розмірі до 3 тис. грн, зменшилася до 26,84%, які одержують пенсію у понад 10 тис. грн – збільшилася до 12,06%.

Нагадаємо, українські пенсіонери можуть отримувати подвійні виплати у 2025 році, однак для цього потрібно відповідати певним критеріям, зокрема мати статус людини з інвалідністю.

Також ми писали, що Міністерство соціальної політики підготувало проєкт пенсійної реформи.  В уряді прогнозують, що цей план дозволить підвищити виплати для 80% пенсіонерів в Україні та прибере нерівності між розмірами виплат, призначеними у різні роки.

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За матеріалами Суспільне

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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