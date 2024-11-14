Яка сума найбільшої пенсії в Україні — відповідь Мінсоцполітики

В Україні наразі діє обмеження на розмір пенсії, який не можу перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, тобто 23,6 тис. грн. Однак десятки тисяч громадян обійшли це правило через суд

За даними Міністерства соціальної політики, станом на 1 листопада 2024 року пенсію більш ніж 23,6 тис. грн в Україні отримують 24,6 тис. українців, з яких 4,9 тис. громадянам щомісяця виплачують понад 50 тис. грн. Сюди входять судді, прокурори, військові, чорнобильці та інші «спеціальні» пенсії.

На сьогодні сума найбільшої щомісячної пенсії в Україні становить 390 184 грн. Хто саме її отримує, в Мінсоцполітики не уточнили.

Загалом в Україні встановлено обмеження, що пенсія не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (23,6 тис. грн). Проте велика кількість осіб звернулась до суду, який зобов’язав Пенсійний фонд провести перерахунок. В деяких випадках його провели заднім числом, в результаті чого ПФУ повинен був доплатити мільйони гривень.

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Всього в Україні пенсії отримують 10 342 593 особи. Щомісяця на їхні виплати витрачають з бюджету 60,5 млрд грн. Якщо розділити суму порівну, середня пенсія вийде 5 851 грн. Однак насправді «звичайних» пенсіонерів всього 7 533 000 осіб. Це ті, хто вийшов на заслужений відпочинок за загальними правилами. На них щомісячно витрачають 42,4 млрд грн. І середня пенсія «звичайного» пенсіонера становить 5 635 грн.

В більшості випадків пенсії підвищують через суди. Як розповіла перша заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак, загалом суди винесли 672 тис. рішень про підвищення розміру пенсій. Згідно з ними, починаючи з 2019 року, 96 млрд грн вже виплачено, а 76 млрд грн — це додатковий борг, який ПФУ досі має сплатити.

Раніше ми також писали, що майже половина українців отримує пенсії нижче $100, а чверть пенсіонерів — близько $66. У яких регіонах України найвищі пенсії, читайте детальніше за посиланням.

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За матеріалами OBOZ.ua