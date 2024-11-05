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Якою буде мінімальна пенсія у 2025 році — дані Кабміну

05.11.2024 13:00
Дарія Шуть
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Цьогоріч мінімальна пенсія в Україні зросла, зокрема завдяки проведенню індексації. Однак наступного року виплати залишаться на такому ж рівні

Якою буде мінімальна пенсія у 2025 році — дані Кабміну

Фото: bank.gov.ua, freepik.com, pngwing.com

У 2025 році мінімальна пенсія не буде зростати, оскільки Кабінет міністрів вирішив заморозити цей показник. Про це йдеться в Бюджетній декларації на 2025-2027 роки.

Відповідно, наступного року мінімальна пенсія в Україні залишиться на рівні 2024-го. Наразі мінімальну пенсію в розмірі 2 725 грн незалежно від стажу можуть отримувати пенсіонери, які не працюють.

Читайте також: Як зміниться розмір пенсій у 2025 році

Водночас на розмір цього виду виплат впливають вік та стаж, зокрема:

  • щонайменше 2 980 грн мають отримувати пенсіонери віком до 70 років при повному стажі 30/35 років (для жінок та чоловіків відповідно);
  • 3 240 грн — люди віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років;
  • 3 370 гривень — пенсіонери від 80 років та які мають страховий стаж 20/25 років;
  • 3 370 гривень — громадяни віком від 65 років, які не працюють та мають повний страховий стаж 30/35 років.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України розробило законопроєкт для впровадження другого рівня пенсійної системи, який планують запустити з 2026 року.

На початковому етапі реформи обов’язкові внески будуть спрямовані на рахунки новоствореного Державного накопичувального фонду. Передбачається, що 2% від ЄСВ будуть йти в цей фонд: з 22% ЄСВ 20% залишатимуться у Пенсійному фонді, а 2% — направлятимуться до накопичувального. Крім того, 3% від ПДФО також буде відраховуватися на користь нової системи.

Раніше ми також писали, що майже половина українців отримує пенсії нижче $100, а чверть пенсіонерів — близько $66. У яких регіонах України найвищі пенсії, читайте детальніше за посиланням.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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