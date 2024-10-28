Як зміниться розмір пенсій у 2025 році

Наступного року пенсії в Україні планується підвищити на 10-12%. Зокрема, така індексація залежить від рівня інфляції в країні та середнього розміру заробітної плати, з якої громадяни сплачують ЄСВ (єдиний соціальний внесок)

Таку інформацію озвучила Лідія Ткаченко, старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень, в етері Громадського радіо.

Вона розповіла, що прем’єр-міністр та міністерка соцполітики запевняють, що в проєкті бюджету на наступний рік закладено кошти на індексацію пенсій. При цьому показники можливих підвищень будуть відомі лише на початку 2025 року. Залежить індексація пенсій від інфляції та зростання зарплат, з яких сплачують ЄСВ.

«Динаміка зарплат має велику сезонність. Пенсійний фонд публікує статистику щодо середньої зарплати, з якої сплачують ЄСВ, і у другому кварталі відбулося істотне зростання. Тому цілком можливо, що пенсії підвищать на 10-12%. Минулого року цей показник становив близько 6%», — каже Лідія Ткаченко.

Пенсійний фонд України (ПФУ) регулярно оприлюднює на власному сайті статистику. Згідно з нею, станом на 1 жовтня 2024 року в Україні фіксувалося близько 10,3 млн пенсіонерів. Середній розмір пенсії становив 5 852 грн. Як зазначила Лідія Ткаченко, розподіл пенсіонерів за розміром пенсії є дуже нерівномірним. Близько половини людей отримують їх у розмірі 3-4 тис. грн, і є понад 1 млн осіб, які отримують пенсії понад 10 тис. грн.

Інформація щодо чисельності пенсіонерів за видами та розмірами призначених пенсій, станом на 1 жовтня 2024 року, за даними ПФУ:

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За словами старшої наукової співробітниці Інституту демографії та соціальних досліджень, сьогодні пенсійний фонд має достатньо коштів для основної частини виплат. Тим часом є багато держпрограм, що передбачають пенсії військовослужбовцям, додаткові виплати для дітей, які постраждали від війни, для осіб, які займалися ліквідацією наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС тощо. Ці виплати мають здійснюватися з держбюджету, а тому переважно покриваються фінансовою підтримкою наших партнерів.

В Україні близько 2 млн людей зареєстровано як ФОП (фізичні особи підприємці). З початком повномасштабного вторгнення для них ввели можливість не сплачувати ЄСВ, тому це роблять близько половини, пояснює Лідія Ткаченко. Несплата внесків вплине на майбутні пенсії цих людей, оскільки в такому разі стаж не нараховується.

Раніше ми також писали, що майже половина українців отримує пенсії нижче $100, а чверть пенсіонерів — близько $66. У яких регіонах України найвищі пенсії, читайте детальніше за посиланням.

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