Названі пенсії військовим за інвалідністю в 2024 році

В Україні військовослужбовці мають право на різні види пенсій, одна з яких — за інвалідністю. Вона, на відміну від пенсії за вислугу років, може виплачуватися військовим ще до їх звільнення зі служби

Про це йдеться у матеріалі NV.

Зазначається, щоб отримати пенсію за інвалідністю, що виникла внаслідок поранення, необхідно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) для підтвердження причинного зв’язку між пораненням та інвалідністю. Після цього медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) визначає ступінь інвалідності або втрати працездатності. Розмір виплат у таких випадках регулюється відповідним законодавством.

Пенсія за інвалідністю військовослужбовцям призначається, якщо вона настала:

у період проходження служби;

або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;

або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), що виникло у період проходження військової служби чи під час перебування у полоні.

Що потрібно для отримання пенсії по інвалідності внаслідок війни

По-перше, це документ, який підтверджує особливий правовий статус, спричинений інвалідністю — це виписка з акту огляду медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Військовий після поранення, травми, каліцтва, спричиненими внаслідок війни, за умов, передбачених законом, після проходження ВЛК звертається на МСЕК, який встановлює ступінь втрати працездатності або групу інвалідності.

Експертна комісія у виписці зазначає причинний зв’язок з проходженням військової служби, він зазвичай вказаний у висновку ВЛК.

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На які виплати можна розраховувати та яка тривалість пенсії

Розмір пенсії за інвалідністю залежить від причини виникнення інвалідності та призначається з моменту встановлення групи інвалідності або звільнення, якщо між звільненням та встановленням групи пройшло не менше 3-х місяців.

Особам з інвалідністю внаслідок війни, яка пов’язана із захистом Батьківщини або виконанням обов’язків військової служби, пенсія призначається у наступних розмірах від суми грошового забезпечення:

І група — 100%;

II група — 80%;

ІІІ група — 60%.

Інші особи з інвалідністю, що пов’язана з проходженням служби, пенсію призначають у наступних розмірах від суми грошового забезпечення:

І група — 70%;

II група — 60%;

ІІІ група — 40%.

Варто зазначити, що мінімальний розмір пенсії для осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, з 1 березня цього року не може бути меншим за:

І група ― 15 347 грн;

ІІ група ― 12 396 грн;

ІІІ група ― 8500 грн.

Пенсії за інвалідністю військовослужбовцям та деяким іншим категоріям громадян призначаються на весь час інвалідності, встановленої медико-соціальною експертною комісією, а особам з інвалідністю, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування — довічно.

Повторний огляд цих осіб з інвалідністю провадиться лише за їх заявою.

Якщо пенсіонер, який не досяг пенсійного віку, буде визнаний працездатним, пенсія буде виплачуватися йому до кінця місяця, у якому його визнано працездатним, але не довше ніж до дня, по який встановлено інвалідність.

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