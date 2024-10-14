Кабмін затвердив бюджет ПФУ: скільки витратять на пенсії

Бюджет Пенсійного фонду України (ПФУ), затверджений урядом на цей рік, буде бездефіцитним

Кабінет міністрів погодив кінцевий бюджет ПФУ на 2024 рік. Про це йдеться у постанові №1156 від 11 жовтня.

Так, доходи Пенсійного фонду цього року становитимуть 864 млрд грн, а видатки — 861 млрд грн. Власні доходи ПФУ становитимуть 568 млрд гривень.

З власних доходів, зокрема, планується профінансувати на 503 млрд грн пенсії громадян, яким призначено виплати відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

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Кошти державного бюджету України на фінансове забезпечення виплат пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, становитимуть 247 млрд гривень. З них, зокрема, планують профінансувати на 246 млрд грн пенсії військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок і підвищень, призначених за різними пенсійними програмами.

У 2024 році бюджет Пенсійного фонду є бездефіцитним. Згідно з проєктом держбюджету на 2025 рік, наступного року ситуція не зміниться. Як і у попередні роки, передбачений обсяг трансферту для ПФУ дозволить у повному обсязі здійснити виплату пенсій, доплат, надбавок та підвищень до пенсій, зокрема й індексації.

Нагадаємо, якщо пропоновану норму в проєкті державного бюджету-2025 збережуть у фінальній редакції, частина українських пенсіонерів буде позбавлена отриманих виплат. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Також Кабінет міністрів готує пакет законопроєктів щодо оновлення пенсійної системи України, які планується внести до парламенту вже до кінця 2024 року. За допомогою нової пенсійної реформи влада прагне забезпечити рівні умови для українців в контексті виплат пенсій.

Важливим нововведенням буде можливість громадян самостійно доплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Це дозволить збільшити розмір пенсії, особливо коли роботодавець не забезпечує достатню зарплату.

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За матеріалами РБК-Україна