close-btn
PaySpaceMagazine

Деякі українці можуть отримати одразу шість пенсій: за яких умов

11.10.2024 13:40
Дарія Шуть
Читати росiйською

Українські пенсіонери мають право отримати одразу шість пенсій авансом. Йдеться про тих, хто збирається назавжди переїхати за кордон

Деякі українці можуть отримати одразу шість пенсій: за яких умов

Фото: unsplash.com

У разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон пенсія, призначена в Україні, виплачується за шість місяців наперед. Виплати розраховуються перед виїздом за заявою пенсіонера, починаючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку.

Відповідні норми закріплені у статті 51 закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», йдеться в інформації на урядовому порталі.

Громадянам, які планують переїхати за кордон, необхідно звернутись особисто до територіального управління Пенсійного фонду України (ПФУ) за місцем свого постійного проживання.

Читайте також: Нова пошта буде виплачувати пенсії українцям — законопроєкт

При оформленні виплат вони повинні надати:

  • заяву (встановленого зразка);
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідним записом про виїзд на постійне місце проживання за кордон, або паспортний документ іноземця, або документ, що посвідчує особу без громадянства;
  • довідку про зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

Грошова допомога в розмірі шести пенсій у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон виплачується органами ПФУ на поточний рахунок одержувача в уповноваженому банку.

Наразі в Україні 10,8 млн вкладників (тобто 39% економічно активного населення, решта працює в тіні або не працює зовсім). За останніми даними ПФУ, середня зарплата, з якої платять внески, становить 15 433 (станом на березень 2024-го).

Кількість пенсіонерів в Україні станом на червень — 10,26 млн. Єдиний соціальний внесок складає 22% зарплати. Більшість цієї суми йде на пенсії. Однак навіть якщо всі 22% витрачатимуть на фінансування ПФУ, вистачить на середню пенсію розміром лише в 3,5 тис. грн.

Нагадаємо, якщо пропоновану норму в проєкті державного бюджету-2025 збережуть у фінальній редакції, частина українських пенсіонерів буде позбавлена отриманих виплат. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Також Кабінет міністрів готує пакет законопроєктів щодо оновлення пенсійної системи України, які планується внести до парламенту вже до кінця 2024 року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Українці мають право на ще один вид пенсії: хто і як може отримати

Уряд хоче впровадити базову соціальну допомогу: що зміниться для пенсіонерів

Українці можуть купити стаж для отримання пенсії — як це зробити

За матеріалами OBOZ.ua

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Нацбанк презентував нову памʼятну монету 11.10.2024

Нацбанк презентував нову памʼятну монету
Скільки отримає бюджет у 2024 році завдяки підвищенню податків — Гетманцев 11.10.2024

Скільки отримає бюджет у 2024 році завдяки підвищенню податків — Гетманцев
Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют. Випуск № 1 — жовтень 2024 року 11.10.2024

Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют. Випуск № 1 — жовтень 2024 року
Що буде зі старими копійками, якщо їх перейменують у шаги — НБУ 11.10.2024

Що буде зі старими копійками, якщо їх перейменують у шаги — НБУ
Скільки заробили банки України від початку 2024 року — аналітика 11.10.2024

Скільки заробили банки України від початку 2024 року — аналітика
Світовий банк схвалив створення нового фонду для України 11.10.2024

Світовий банк схвалив створення нового фонду для України
Вибір редакції
Всі
Скільки заробили банки України від початку 2024 року — аналітика
ТОП статей 11.10.2024

Скільки заробили банки України від початку 2024 року — аналітика

 «Підтримка українського бізнесу та стартапів — один із пріоритетів Google в Україні»: інтерв’ю із координатором Startup програм Орестом Бавдою
ТОП статей 10.10.2024

«Підтримка українського бізнесу та стартапів — один із пріоритетів Google в Україні»: інтерв’ю із координатором Startup програм Орестом Бавдою
Останні новини
Сьогодні  19:30

Як змінилась кількість фінкомпаній на ринку за місяць — НБУ

 Сьогодні  19:00

ШІ-стартап з українським корінням залучив $3 млн інвестицій

 Сьогодні  18:30

Нацбанк презентував нову памʼятну монету

 Сьогодні  18:00

Скільки отримає бюджет у 2024 році завдяки підвищенню податків — Гетманцев

 Сьогодні  17:30

4 криптовалюти, на які варто звернути увагу у жовтні

 Сьогодні  17:00

Як криптотрейдер перетворив $16 000 на $18 млн: ключі до успіху

 Сьогодні  16:47

Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют. Випуск № 1 — жовтень 2024 року

 Всі новини
credit link image