Деякі українці можуть отримати одразу шість пенсій: за яких умов

Українські пенсіонери мають право отримати одразу шість пенсій авансом. Йдеться про тих, хто збирається назавжди переїхати за кордон

У разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон пенсія, призначена в Україні, виплачується за шість місяців наперед. Виплати розраховуються перед виїздом за заявою пенсіонера, починаючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку.

Відповідні норми закріплені у статті 51 закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», йдеться в інформації на урядовому порталі.

Громадянам, які планують переїхати за кордон, необхідно звернутись особисто до територіального управління Пенсійного фонду України (ПФУ) за місцем свого постійного проживання.

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При оформленні виплат вони повинні надати:

заяву (встановленого зразка);

паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідним записом про виїзд на постійне місце проживання за кордон, або паспортний документ іноземця, або документ, що посвідчує особу без громадянства;

довідку про зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

Грошова допомога в розмірі шести пенсій у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон виплачується органами ПФУ на поточний рахунок одержувача в уповноваженому банку.

Наразі в Україні 10,8 млн вкладників (тобто 39% економічно активного населення, решта працює в тіні або не працює зовсім). За останніми даними ПФУ, середня зарплата, з якої платять внески, становить 15 433 (станом на березень 2024-го).

Кількість пенсіонерів в Україні станом на червень — 10,26 млн. Єдиний соціальний внесок складає 22% зарплати. Більшість цієї суми йде на пенсії. Однак навіть якщо всі 22% витрачатимуть на фінансування ПФУ, вистачить на середню пенсію розміром лише в 3,5 тис. грн.

Нагадаємо, якщо пропоновану норму в проєкті державного бюджету-2025 збережуть у фінальній редакції, частина українських пенсіонерів буде позбавлена отриманих виплат. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Також Кабінет міністрів готує пакет законопроєктів щодо оновлення пенсійної системи України, які планується внести до парламенту вже до кінця 2024 року.

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За матеріалами OBOZ.ua