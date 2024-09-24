В Україні проведуть пенсійну реформу: що передбачає

За допомогою нової пенсійної реформи влада прагне забезпечити рівні умови для українців в контексті виплат пенсій

Кабінет міністрів готує пакет законопроєктів щодо оновлення пенсійної системи України, які планується внести до парламенту вже до кінця 2024 року.

Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час години питань до уряду у Верховній Раді.

За її словами, пенсійна реформа передбачає оновлення та вирівнювання пенсій, особливо для тих, хто довго на пенсії, для рівних умов у пенсійному забезпеченні.

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Важливим нововведенням буде можливість громадян самостійно доплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Це дозволить збільшити розмір пенсії, особливо коли роботодавець не забезпечує достатню зарплату.

«Уряд також розв’язав питання виплати пенсій для людей, які повертаються з окупованих територій. Запроваджено механізм зарахування повного страхового стажу, навіть якщо дані залишилися на окупованій території чи в Криму, що забезпечить соціальний захист цієї категорії громадян», — зазначає Жолнович.

Що передбачає пенсійна реформа

Головна мета реформи — вийти на рівень пенсійного забезпечення не менше 60% середньої зарплати протягом життя. З них 40% буде забезпечено через солідарну систему, а решта — коштом накопичувальної системи.

Тому одним із ключових елементів реформи є запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи, яка має бути введена вже з 2026 року. Законопроєкти щодо цього вже готові і будуть подані на розгляд Кабміну найближчим часом.

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Також планується змінити принципи розрахунку пенсій, відійшовши від використання прожиткового мінімуму. Замість цього виплати будуть обчислюватися на основі середньої зарплати в Україні та середньої зарплати кожної особи протягом життя, що відповідає європейським стандартам.

Жолнович зауважила, що на пенсійну реформу потрібно не менше 30 млрд грн, і Мінсоцполітики разом з Мінфіном зараз шукають ці ресурси.

Вона визнала, що сучасні розміри соціальних виплат є недостатніми. Однак за її словами, Україна залежить від фінансової допомоги міжнародних партнерів, які мають свої вимоги до мінімальних соціальних стандартів.

Раніше ми писали, що в Україні можуть змінити систему розрахунку пенсій. Вона враховуватиме лише два критерії — кількість відпрацьованих років та щомісячних внесків.

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За матеріалами inkorr.com