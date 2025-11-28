Застосунок Резерв+ оновлять: що зміниться

Застосунок Резерв+ оновлює дизайн і можливості: невдовзі електронний військово-обліковий документ міститиме фото власника

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

«Це зробить підтвердження особи прозорішим і пришвидшить перевірку документів», — йдеться у повідомленні.

Наразі Міноборони запрошує громадян долучитись до тестування. Учасники зможуть першими перевірити новий вигляд документа та надати зворотний зв’язок, щоб зробити Резерв+ ще зручнішим.

Для участі в тестуванні потрібно заповнити коротку форму за посиланням.

Раніше ми також писали, що Міністерство оборони України розширило перелік відстрочок у застосунку для військових Резерв+.

Тепер отримати відстрочку онлайн можуть батьки та матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права.

Як отримати відстрочку онлайн:

Подайте запит у застосунку Резерв+. Система перевірить наявність підстав у державних реєстрах. У разі підтвердження — відстрочка надається автоматично, а інформація про це з’являється в електронному військовому документі.

Процес повністю автоматизований, зазвичай триває від кількох хвилин до кількох годин і не потребує збору довідок та відвідування ТЦК.

Нагадаємо, що у застосунку Резерв+ з’явилася можливість сплатити штраф за ще одне порушення правил/порядку військового обліку — непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання. Також Уряд унормував використання сервісу електронної черги.

