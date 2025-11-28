close-btn
PaySpaceMagazine

Застосунок Резерв+ оновлять: що зміниться

28.11.2025 15:00
Микола Деркач

Застосунок Резерв+ оновлює дизайн і можливості: невдовзі електронний військово-обліковий документ міститиме фото власника

Застосунок Резерв+ оновлять: що зміниться

Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

«Це зробить підтвердження особи прозорішим і пришвидшить перевірку документів», — йдеться у повідомленні.

Наразі Міноборони запрошує громадян долучитись до тестування. Учасники зможуть першими перевірити новий вигляд документа та надати зворотний зв’язок, щоб зробити Резерв+ ще зручнішим.

Для участі в тестуванні потрібно заповнити коротку форму за посиланням.

Читайте також: У Резерв+ можна сплатити 9 видів штрафів: як це зробити

Раніше ми також писали, що Міністерство оборони України розширило перелік відстрочок у застосунку для військових Резерв+.

Тепер отримати відстрочку онлайн можуть батьки та матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права.

Як отримати відстрочку онлайн:

  1. Подайте запит у застосунку Резерв+.
  2. Система перевірить наявність підстав у державних реєстрах.
  3. У разі підтвердження — відстрочка надається автоматично, а інформація про це з’являється в електронному військовому документі.

Процес повністю автоматизований, зазвичай триває від кількох хвилин до кількох годин і не потребує збору довідок та відвідування ТЦК.

Нагадаємо, що у застосунку Резерв+ з’явилася можливість сплатити штраф за ще одне порушення правил/порядку військового обліку — непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання. Також Уряд унормував використання сервісу електронної черги.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У Резерв+ зʼявилася нова відстрочка

У Резерв+ запускають бета-тест нової відстрочки від мобілізації

У застосунку Резерв+ з’явився новий статус: що він означає

Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
Новини по темі
У Європі змінять норми директиви про платіжні послуги PSD2 28.11.2025

У Європі змінять норми директиви про платіжні послуги PSD2
Новий контекст вибору телевізора: чому QLED — це більше, ніж екран 28.11.2025

Новий контекст вибору телевізора: чому QLED — це більше, ніж екран
Дія.AI визнали найкращим в Європі govtech-рішенням для громадян 28.11.2025

Дія.AI визнали найкращим в Європі govtech-рішенням для громадян
Visa впроваджує технологію стейблкоїн-розрахунків для банків та бізнесу 27.11.2025

Visa впроваджує технологію стейблкоїн-розрахунків для банків та бізнесу
Mastercard запускає ексклюзивні дизайни та привілеї для власників карток 26.11.2025

Mastercard запускає ексклюзивні дизайни та привілеї для власників карток
Податкова звітність для ФОП: що потрібно знати 26.11.2025

Податкова звітність для ФОП: що потрібно знати
Вибір редакції
Всі
Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards
ТОП статей 28.11.2025

Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
ТОП статей 26.11.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  20:00

2 криптовалюти, які можуть досягти $200 млрд капіталізації у 2026 році

 Сьогодні  18:00

XRP сформував «хрест смерті»: можливе різке падіння

 Сьогодні  17:00

У Європі змінять норми директиви про платіжні послуги PSD2

 Сьогодні  16:30

Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards

 Сьогодні  16:00

В Україні побільшало операцій, що підпадають під фінмоніторинг — Опендатабот

 Сьогодні  15:00

Застосунок Резерв+ оновлять: що зміниться

 Сьогодні  14:00

Уряд шукає управителя для активів виробника «Моршинської» та «Миргородської»

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.