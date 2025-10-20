close-btn
У Резерв+ зʼявилася нова відстрочка

20.10.2025 13:40
Ольга Деркач

У застосунку для військовозобов’язаних Резерв+ зʼявилася можливість отримати відстрочку для батьків дітей з інвалідністю

Фото: mod.gov.ua

Система автоматично перевіряє інформацію в державних реєстрах.

Послугу можуть отримати:

  • рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю (I або II групи).

Якщо обидва батьки військовозобов’язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку в Резерв+.

Головна умова — інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності.

Як подати запит через Резерв+

Насамперед оновіть застосунок до останньої версії:

  1. Авторизуйтесь у застосунку.
  2. На головному екрані натисніть три крапки виберіть «Подати запит на відстрочку» виберіть потрібний тип відстрочки.
  3. Надішліть запит і дочекайтеся сповіщення з результатом.

Система може відмовити в оформленні відстрочки — найчастіше через те, що в державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність.

Оновити дані можна онлайн — в Електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована в системі, спочатку її треба зареєструвати.

Дані можна оновити в установах. Повідомлення про відмову підкаже, куди звернутися — до ЦНАП, ОСЗН чи Пенсійного фонду.

Найшвидше оновити дані в ОСЗН — фахівці одразу вносять зміни до реєстру. У ЦНАП процедура триває довше, бо документи передають до ОСЗН.

Якщо система повідомляє про тимчасову недоступність реєстрів, повторіть запит пізніше.

Якщо строк дії документа про інвалідність минув і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. Подати запит можна після отримання нового документа.

Які документи потрібні для оновлення

При зверненні до ЦНАП або ОСЗН треба мати з собою такі документи:

  • свідоцтво про народження або ID-картка дитини;
  • РНОКПП дитини (якщо є);
  • пенсійне посвідчення (якщо є);
  • якщо дитина неповнолітня — медичний висновок про інвалідність (форма № 080/о);
  • якщо дитина повнолітня — довідка до акта огляду МСЕК (форма № 157-1/о);
  • РНОКПП одного з батьків;
  • витяг про зареєстроване місце проживання.

Якщо ви користуєтесь Електронним кабінетом, достатньо скан-копій цих документів, без оригіналів.

Якщо система все одно не знаходить дитину

У такому випадку фахівець ЦНАП або ОСЗН має перевірити дані разом з вами. Причина може бути у помилці введення. Перевірте серію та номер свідоцтва про народження, номер медичного висновку або довідки МСЕК, дати огляду та строк дії документа.

Наразі відстрочку в Резерв+ також можуть отримати:

  • люди з інвалідністю;
  • студенти, аспіранти;
  • батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
  • подружжя захисників і захисниць із дитиною;
  • чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
  • люди з тимчасовою непридатністю;
  • працівники закладів вищої та профосвіти.

Джерело: Міністерство оборони України.

