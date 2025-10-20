У Резерв+ зʼявилася нова відстрочка

У застосунку для військовозобов’язаних Резерв+ зʼявилася можливість отримати відстрочку для батьків дітей з інвалідністю
Система автоматично перевіряє інформацію в державних реєстрах.
Послугу можуть отримати:
- рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю (I або II групи).
Якщо обидва батьки військовозобов’язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку в Резерв+.
Головна умова — інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності.
Як подати запит через Резерв+
Насамперед оновіть застосунок до останньої версії:
- Авторизуйтесь у застосунку.
- На головному екрані натисніть три крапки → виберіть «Подати запит на відстрочку» → виберіть потрібний тип відстрочки.
- Надішліть запит і дочекайтеся сповіщення з результатом.
Система може відмовити в оформленні відстрочки — найчастіше через те, що в державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність.
Оновити дані можна онлайн — в Електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована в системі, спочатку її треба зареєструвати.
Цікаве по темі: У Резерв+ запускають бета-тест нової відстрочки від мобілізації
Дані можна оновити в установах. Повідомлення про відмову підкаже, куди звернутися — до ЦНАП, ОСЗН чи Пенсійного фонду.
Найшвидше оновити дані в ОСЗН — фахівці одразу вносять зміни до реєстру. У ЦНАП процедура триває довше, бо документи передають до ОСЗН.
Якщо система повідомляє про тимчасову недоступність реєстрів, повторіть запит пізніше.
Якщо строк дії документа про інвалідність минув і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. Подати запит можна після отримання нового документа.
Які документи потрібні для оновлення
При зверненні до ЦНАП або ОСЗН треба мати з собою такі документи:
- свідоцтво про народження або ID-картка дитини;
- РНОКПП дитини (якщо є);
- пенсійне посвідчення (якщо є);
- якщо дитина неповнолітня — медичний висновок про інвалідність (форма № 080/о);
- якщо дитина повнолітня — довідка до акта огляду МСЕК (форма № 157-1/о);
- РНОКПП одного з батьків;
- витяг про зареєстроване місце проживання.
Якщо ви користуєтесь Електронним кабінетом, достатньо скан-копій цих документів, без оригіналів.
Якщо система все одно не знаходить дитину
У такому випадку фахівець ЦНАП або ОСЗН має перевірити дані разом з вами. Причина може бути у помилці введення. Перевірте серію та номер свідоцтва про народження, номер медичного висновку або довідки МСЕК, дати огляду та строк дії документа.
Наразі відстрочку в Резерв+ також можуть отримати:
- люди з інвалідністю;
- студенти, аспіранти;
- батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
- подружжя захисників і захисниць із дитиною;
- чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
- люди з тимчасовою непридатністю;
- працівники закладів вищої та профосвіти.
Джерело: Міністерство оборони України.