У застосунку «Резерв+» з’явився новий статус: що він означає

17.09.2025 16:40
Микола Деркач

У мобільному застосунку «Резерв+» після останнього оновлення з’явився новий статус – «потребує базової загальновійськової підготовки»

Фото: reserveplus.mod.gov.ua

Як пояснила представниця Міністерства оборони України Галина Воловіна, така позначка з’являється тоді, коли у військовому реєстрі відсутні дані про військово-облікову спеціальність конкретної особи.

«Реєстр не знає, яка в особи військово-облікова спеціальність як у військовозобов’язаного», – зазначила вона.

У такому випадку система не може визначити, яку саме підготовку чи спеціальність має пройти людина. Якщо інша військова спеціальність не підтверджена, статус може вказувати на необхідність проходження базового курсу загальновійськової підготовки.

Наразі Міноборони не уточнило, які практичні кроки повинен зробити військовозобов’язаний у разі появи такого статусу. Відомство обіцяє надати додаткові роз’яснення найближчим часом.

Читайте також: У Резерв+ зʼявилися нові види відстрочок

Нагадаємо, що базова загальновійськова підготовка (БЗВП) обов’язкова для студентів-чоловіків з 1 вересня 2025 року. Курс включає теоретичні заняття у закладах вищої освіти та практичні навчання у військових підрозділах. Для жінок участь у програмі є добровільною.

Раніше ми також писали, що на початку липня у мобільному застосунку Резерв+ запрацював сервіс сплати штрафу за неуточнення даних вчасно. Відтоді Міністерство оборони розширювало функціонал, і наразі у такий спосіб можна сплатити штрафи вже за дев’ять видів порушень правил військового обліку.

Після оплати червона стрічка з попередженням про порушення у застосунку зникає. Весь процес зазвичай триває близько 4 днів. Щоб побачити свій актуальний статус, після сплати штрафу оновіть військовий документ у Резерв+.

Допоміжні матеріали: sud.ua.

Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
