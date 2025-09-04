Британсько-український стартап став резидентом Дія.Сity

Британсько-український defense-tech стартап Trypillian став резидентом Дія.Сity

Про це повідомила пресслужба Дія.Сity у своєму Telegram.

Стартап заснований у 2024 році, його створила команда ветеранів, військових експертів і громадських діячів зі значним досвідом у сфері технологій.

У компанії вважають, що в Дія.City дуже сприятлива для розвитку система оподаткування та як наслідок спрощена система фінансової звітності. А можливість укладення реально працюючих NDA та NCA є надзвичайно важливим в оборонному бізнесі.

Нещодавно стартап отримав інвестиції у розмірі $5 мільйонів від британського ексміністра та співзасновника компанії Брукса Ньюмарка.

Компанія Trypillian спеціалізується на створенні бойових систем — тактичних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та програмного забезпечення до них. Усі рішення розробляють і вдосконалюють на основі реального бойового досвіду, у тісній співпраці з військовими. Такий підхід гарантує практичність і високу ефективність технологій безпосередньо на полі бою.

Наразі команда працює над розробкою автономного ударного безпілотника дальньої дії Trypillian SSG. Його головна особливість полягає в тому, що він зможе діяти без використання супутникової навігації. Цей дрон призначений для виснаження систем протиповітряної оборони противника та ураження стратегічно важливих цілей.

У найближчих планах компанії — активний розвиток науково-дослідних та конструкторських робіт, а також розширення партнерської співпраці. Крім того, резидентство у правовому режимі Дія.City дозволить Trypillian працювати максимально прозоро й ефективно, масштабувати бізнес, зосереджувати ресурси на створенні сучасних технологічних рішень і водночас робити вагомий внесок у зміцнення обороноздатності України.

